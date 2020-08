NLS, Rd 5 : 168 autos en guise de répétition générale

Le cinquième rendez-vous Nürburgring Endurance Series qui va se tenir ce samedi sur la Nordschleife aura une durée de six heures. La course servira de dernière répétition avant les 24 Heures du Nürburgring de la fin septembre.

La liste des engagés fait état de 168 autos et la catégorie SP9 ne sera pas en reste avec 33 GT3. Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes et Porsche seront les marques représentées dans la catégorie reine.

Avec neuf Audi R8 LMS GT3, la marque aux quatre anneaux a de sérieuses ambitions avec ses pilotes de renom : Haase, Vanthoor, Winkelhock, van der Linde, Bortolotti, Frijns, Mies, Müller, Vervisch, Stippler, Kaffer, Rockenfeller, Drudi, Westbrook, Gounon. Les intérêts de BMW seront défendus par BMW Team Schnitzer, Walkenhorst Motorsport et ROWE Racing. Du côté de chez Mercedes-AM, on fera confiance à Haupt Racing Team, GetSpeed et 10Q Racing Team. Porsche pourra compter sur KCMG, Frikadelli Racing Team, Falken Motorsports et Manthey Racing. A noter la présence d’une Lamborghini Huracan GT3 pour FFF Racing Team où seul Marco Mapelli est confirmé.

La Glickenhaus 004C sera la nouveauté du meeting avec les débuts de l’auto en compétition. Franck Mailleux, Felipe Laser et Thomas Mutsch se relaieront sur la 004C qui roulera en SPX.

La liste des engagés est ici