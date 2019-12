Nissan GT-R LM NISMO, la story (part 4)…

La tournée des popotes a débuté pour Darren Cox qui était présent au Chicago Auto Show avec la Nissan, tandis qu’au même moment la GT-R LM NISMO roulait à Palm Beach.

Le patron du marketing est revenu sur le spot du Super Bowl : “C’est bien au-delà de ce que nous espérions. L’annonce lors du Super Bowl a fait 22 millions de vues (sur YouTube). La publicité sur la LM P1 a eu un temps énorme de déploiement de 180%, par rapport à une moyenne de 25%. Donc, cela signifie qu’en moyenne les gens ont regardé la vidéo deux fois. Avec la DeltaWing, les gens voulaient que nous ne réussissions pas car elle était si différente et personne ne s’attendait à ce que cela fonctionne. Maintenant, ils veulent que cela fonctionne parce que c’est différent et c’est ce que tout le monde souhaite en LM P1. Ils veulent bien faire et la réponse des fans est fantastique.”

Les choses ont commencé à se gâter à Sebring lors d’une séance d’essais où Nissan partageait la piste avec Audi. La casse d’une pièce mécanique a contrarié les plans de l’équipe qui a été contraint de plier bagage après deux journées de roulage. Max Chilton a rejoint l’équipe de pilotes. Environ 25 tours ont été bouclés durant la première journée.

Le 17 mars, Nissan annonce que la GT-R LM NISMO ne sera pas présente au Prologue WEC du Paul Ricard ni sur les deux premières manches de la saison. C’est donc aux 24 Heures du Mans qu’on verra la Nissan pour la première fois face à la concurrence.

A suivre…