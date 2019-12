Nissan GT-R LM NISMO, la story (part 2)…

Une fois l’annonce du programme Nissan GT-R LM NISMO rendue publique, il a bien fallu présenter l’auto et le 19 septembre 2014, Nissan annonce que sa monture sera dévoilée en Floride le 8 décembre avant une journée d’essais prévue dès le lendemain. C’est là qu’on devrait savoir si le moteur est bien placé à l’avant.

Il faudra finalement attendre début 2015 pour en savoir plus sur cette LMP1 que tout le monde attend. On dit qu’elle développera 2000 chevaux, qu’elle se dévoilera durant le Super Bowl dans un spot publicitaire diffusé le 1er février. Pour 90 secondes, il en coûtera près de 15 millions de dollars. Le teasing du spot est visible ici.

La première photo officielle de l’auto, diffusée le 29 janvier 2015, montre uniquement la partie arrière de la LMP1 avec un message : “Une nouvelle ère est sur le point de commencer”.

Il a fallu attendre 2h du matin en France pour avoir une idée du spot télévisé (lien).

Pour cette Nissan GT-R LM NISMO, le constructeur japonais a interprété les règlements techniques d’une manière innovante en proposant une traction à moteur avant alimentée par un moteur V6 3 litres à double turbo et un système de récupération d’énergie cinétique.

“Notre programme LM P1 fait le lien entre NISMO sur la route et sur la piste”, a précisé Darren Cox, responsable mondial de la marque NISMO, en charge du marketing et des ventes. “Nous prenons le sport automobile pour raconter des histoires avec une innovation technologique, mais aussi des histoires humaines via tous les canaux de communication passionnants qui sont ouverts à nous maintenant. Nous allons innover hors des sentiers et vous pouvez être assurés que ce n’est que le début de l’histoire.”

Le programme d’essais, débuté l’an dernier en Arizona, va maintenant se poursuivre aux Etats-Unis. Nissan profite de cette présentation pour annoncer trois partenaires avec TAG Heuer, Motul et Michelin.

A suivre…