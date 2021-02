Nissan dévoile ses programmes sportifs 2021

Nissan concentre ses programmes sportifs sur la Formula E et le SUPER GT cette année. Sébastien Buemi et Oliver Rowland rouleront pour le compte de Nissan e.dams.

Le SUPER GT sera à nouveau un gros morceau avec quatre Nissan GT-R engagées en GT500.

Tsugio Matsuda et Ronnie Quintarelli se partageront toujours le volant de la #23 alignée par NISMO et équipée de gommes Michelin. Yutaka Suzuki sera le team principal de la #23.

Pas de changement non plus sur la #3 de NDDP Racing with B-MAX où on retrouvera Katsumasa Chiyo et Kohei Hirate. Toshikazu Tanaka supervisera la #3 qui elle aussi sera en pneus Michelin.

Kazuki Hiramine et Nobuharu Matsushita seront au volant de la Nissan/Team Impul 12 en Bridgestone. Kazuyoshi Hoshino dirigera l’équipe.

Mitsunori Takaboshi et Daiki Sasaki rouleront sur la #24 engagée par Kondo Racing. Masahiko Kondo sera à la tête de l’équipe qui aura à sa disposition les gommes Yokohama.

Le seul changement concerne Daiki Sasaki qui passe de Team Impul à Kondo Racing en remplacement de Jann Mardenborough. Nobuharu Matsushita est le seul nouveau pilote Nissan en GT500.

La Nissan GT-R n’évolue pas cette année en GT500 même si du côté du constructeur japonais, on s’est attelé à réduire le poids de l’auto tout en améliorant la fiabilité de certains composants. Nissan a aussi travaillé en étroite collaboration avec les différents manufacturiers pneumatiques pour améliorer le fonctionnement de l’auto sur les circuits.

Trois Nissan GT-R GT3 NISMO seront de la partie en GT300. Gainer aura deux autos équipées en Dunlop. Kazuki Hoshino et Keishi Ishikawa seront sur la #10. On retrouvera sur la #11 Katsuyuki Hiranaka et Hironobu Yasuda. Kazumi Fujii sera le team principal chez Gainer. Kondo Racing, l’équipe de Masahiko Kondo, fera rouler Joao Paulo de Oliveira et Kiyoto Fujinami sur la #56 en Yokohama. Kondo Racing a remporté le titre la saison dernière.

MP Racing et Daishin/GTNET rouleront en Nissan GT-R GT3 NISMO en Super Taikyu Series, chaque équipe avec une voiture.

A travers ORECA, NISMO fournit un support technique aux équipes roulant en LMP3 à travers le monde sur le moteur VK56.