Nicolas Minassian (IDEC Sport) : “Je me suis tout simplement régalé !”

Jeudi soir, on apprenait que Paul-Loup Chatin ne disputerait pas les 4 Heures de Monza, 4e manche de l’ELMS 2020. La faute à ce ‘fichu’ Covid-19, le Français ayant été testé positif avant de partir en Italie. Il a donc fallu le remplacer au pied levé et la solution interne s’est vite présentée comme évidente. C’est finalement le directeur sportif d’IDEC Sport, Nicolas Minassian, qui a eu le plaisir de rouler sur l’ORECA 07 #28 dans le Temple de la Vitesse. Au bout des 4 Heures de Monza, c’est un homme souriant que nous avons rencontré dans le paddock. « La course s’est bien passée. Nous avons fait une course simple, sans problème. Paul (Lafargue) et Richard (Bradley) ont fait du bon boulot. Ce fut compliqué lors du premier relais de Paul qui était parti en pneus intermédiaires, la voiture était difficile à faire marcher. Ensuite, tout s’est déroulé correctement. Nous avons raté un Full Course Yellow qui nous a fait perdre un peu de temps quand même. Sinon, nous terminons 7e et c’est notre place habituelle. C’est à nous maintenant de nous mettre un bon coup de pied “au derrière” et trouver des solutions pour progresser car il nous manque un peu de perfo.»

Nicolas Minassian n’avait plus repris le volant depuis les 24 Heures de Daytona en janvier 2020. C’était déjà avec une ORECA 07, celle de l’équipe ERA Motorsport avec Kyle Tilley, Dwight Merriman et Ryan Lewis. L’homme aux 16 participations aux 24 Heures du Mans s’est vite “dérouillé” comme il aime à le dire. « Je me suis fait super plaisir dans la voiture. Je tiens à remercier Patrice (Lafargue) de m’avoir fait confiance. J’avais envie de bien faire pour mes deux coéquipiers. Au final, je n’étais pas trop mal donc ça va. Je me suis vraiment fait plaisir, c’est certain. Il m’en manque peut être un petit peu, mais je n’ai pas piloté depuis janvier, cela ne revient pas en deux secondes, mais j’ai été à ma place. De toute façon, on ne peut que se régaler dans des autos comme ça. Il ne faut pas oublier que c’est le plus beau métier du monde que ce soit dans une LMP2 ou dans une autre auto. » Une belle conclusions pour un joli week-end, Monsieur Minassian…