Nicolas Longuet (Signatech-Alpine) : “Attention au trafic et aux limites de la piste”

Il fêtera ses 18 ans le 8 juin prochain et pour fêter sa majorité, Nicolas Longuet va prendre part aux 24 Heures du Mans Virtuelles pour le compte de Signatech-Alpine Elf.

Le team de Philippe Sinault sera à suivre de près avec Thomas Laurent, André Negrao, Pierre Ragues et Nicolas Longuet. Les trois pilotes de l’Alpine seront épaulés par un jeune gamer qui amènera sa connaissance du dossier. Cet équipage a une histoire à raconter.

Entre Thomas Laurent, 22 ans, qui est monté sur le podium des 24 Heures du Mans 2017 à 19 ans lors de sa première participation, André Negrao, 27 ans, qui jouera depuis le Brésil, Pierre Ragues, 36 ans, le plus expérimenté au Mans avec 12 participations, et Nicolas Longuet, jeune gamer qui fera office de capitaine d’équipage, Signatech-Alpine Elf a joué le jeu à 100% du mix virtuel et réel. Né en Italie, parfaitement anglophone, le franco-italien réside maintenant à Aix-en-Provence. Il a la particularité d’avoir étudié dans une école américaine en Afrique du Sud puis à l’International Bilingual School of Provence.

Nicolas Longuet fait partie de la filière Renault puisqu’il a intégré les rangs de Renault Vitality en début d’année. L’ancien membre de l’équipe Red Bull est l’homme en forme du moment.

“J’ai débuté le simracing en 2018”, a déclaré Nicolas Longuet à Endurance-Info. “Dès mon plus jeune âge, j’ai toujours voulu faire de la course automobile mais mes parents ont toujours dit non au karting (rires). Un jour, j’ai vu une course de esport et je me suis dit : ‘voilà, c’est ce que je veux faire’. Dès le début, la performance a été au rendez-vous et au lieu d’avoir un karting, j’ai eu droit à un volant et des pédales.” Il s’est ensuite fait repérer en terminant dans le top 30 sur la Pro Draft de F1 Esports parmi 110 000 jeunes.

Recruté par Red Bull pour le championnat F1 Pro Series 2019, Nicolas Longuet s’est beaucoup entraîné sans toutefois disputer beaucoup de courses malgré une superbe performance à Monza où il s’est battu contre le vice-champion 2018. Sans place de titulaire à plein temps, il a donc choisi la voie Renault Vitality en début d’année après les départs de Simon Weigang et Cédric Thome.

Avec les 24 Heures du Mans Virtuelles, Nicolas Longuet va découvrir un nouvel univers : “Je ne suis pas un spécialiste des courses d’endurance. Les plateformes sont différentes et certains sont spécialisés dans les courses longues. Comme dans la réalité, les pilotes peuvent être spécialistes dans une discipline. J’ai tout de même disputé les 24 Heures du Nürburgring sur iRacing.”

L’équipage Signatech-Alpine Elf pourra compter sur le renfort des ingénieurs de l’équipe. “Dans la compétition réelle, il y a une voiture pour trois pilotes et je pense que les réglages sont une histoire de compromis”, précise le pilote Renault Vitality. “Là, chacun va jouer de chez soi sur son propre simulateur. Il ne faudra pas seulement être le plus vite sur la piste. Les premiers essais ont montré que c’était très différent d’une F1 (rires). L’ORECA 07 est très stable et assez facile à piloter.”

Comme tout rookie qui se respecte, Nicolas Longuet découvre le circuit du Mans et c’est là que ses trois coéquipiers vont pouvoir l’aider. “Mon sentiment sur le circuit est mitigé”, explique Nicolas. “C’est bien plus long qu’un tracé de F1 mais bien mieux que celui du Nürburgring où il est compliqué de dépasser. Il faudra être très précautionneux dans le trafic et faire attention aux limites de la piste. J’avais roulé dans une GTE et voir les prototypes dépasser était un challenge pour les pilotes de GT.”

Nicolas Longuet roule un minimum trois à quatre heures par jour. En pleine saison des courses de F1, le roulage peut aller jusqu’à dix heures. Comme Fernando Alonso l’a fait en son temps, Nicolas Longuet doit switcher son cerveau en passant d’une F1 à un prototype : “Je dois réapprendre l’auto en passant d’une F1 à une LMP2. Si je joue à rFactor une semaine, je vais avoir besoin de quelques heures pour être au top en F1.”

A terme, l’objectif de Nicolas Longuet est la compétition réelle sur circuit. Il est déjà passé tout près d’un test en Formule 4 il y a quelques mois. En attendant, la prochaine étape est Le Mans.