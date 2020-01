Nicky Catsburg (Corvette) : “Je me sens comme l’homme le plus chanceux de la planète !”

Nicky Catsburg est le petit nouveau de Corvette Racing. En effet, le Hollandais a rejoint le constructeur américain il y a peu et a été intégré à l’équipage #3 pour disputer les manches de la Michelin Endurance Cup avec Jordan Taylor et Antonio Garcia. On devrait aussi, sauf grosse surprise, le voir aux 24 Heures du Mans si le Comité de Sélection de l’ACO accepte la candidature des deux C8.R. (In English)

Le vainqueur des 24 Heures de Spa 2015 a la chance de représenter trois constructeurs cette année car, en plus de Corvette, il est sous contrat avec BMW en GT3 (normalement les 24 Heures du Nürburgring et l’Intercontinental GT Challenge) et avec Hyundai pour son programme WTCR. “Je me sens comme l’homme le plus chanceux de la planète en ce moment, et je dois tous remercier de me permettre de faire ce genre de choses. En tant que pilote, c’est tellement agréable de pouvoir faire différents programmes, des voitures de tourisme aux GT, de l’Amérique à l’Europe. Je suis juste extrêmement chanceux. Il est évident que, maintenant, j’ai un nouveau groupe de personnes à connaître et une nouvelle voiture à comprendre. Chaque voiture est toujours un peu différente, donc cela rend la vie difficile parfois, mais j’aime vraiment ce défi.”

@John Dagys

Le Néerlandais a bouclé 23 premiers tours sur la Corvette C8.R #3 vendredi lors de la première journée du Roar Before the Rolex 24. Cependant, ce n’était pas sa première fois au volant d’une Corvette. En 2016, Catsburg a piloté la C7.R #50 de Larbre Competition lors de la Journée Test des 24 Heures du Mans dans le cadre d’un bref accord avec General Motors qui allait servir de tremplin plus tard. Il y avait réalisé le meilleur temps de la catégorie GTE Am alors qu’il découvrait le circuit et la voiture !

“Tout cela est encore un peu nouveau pour moi. Jeudi, c’était la première fois que je m’asseyais dans la voiture et rencontrais certains des gars de l’équipe. Je me sens très bien. J’ai conduit la Corvette Larbre Compétition lors de la Journée Test au Mans et c’est à ce moment-là que des contacts ont commencé à se créer. Je ne suis pas resté en contact très étroit après cela, mais je pense que c’est quelque chose qu’ils ont gardé en tête. Nous avons évidemment eu des contacts plus tard, en 2019, et c’est à ce moment-là que nous avons fait en sorte que cela se produise. J’ai un très bon manager qui mérite évidemment beaucoup de crédit pour ça parce que ce n’est pas facile de faire en sorte que ça se produise.”

Corvette Larbre Compétition Journée Test 2016

Nicky Catsburg a admis que le fait d’arriver chez Corvette alors que l’équipe présente une nouvelle voiture allait faciliter sa intégration dans le programme. “Du point de vue de la performance du pilote, oui, cela m’aide parce qu’il me faudra moins de temps pour m’adapter à quelque chose que tout le monde connaît déjà depuis des années. Maintenant, nous partons tous de la même page, ce qui rend les choses un peu plus faciles. Mais d’un autre côté, c’est aussi agréable de sauter dans une voiture qui est complètement développée et dans laquelle je peux juste faire mon job. J’ai fait quelques simulations chez Corvette. Ils ont une simulateur très agréable et sophistiquée et j’ai passé quelques jours dedans. Tout n’est donc pas nouveau, j’ai l’impression de m’être bien préparé.”