Monza : un très beau plateau de 44 GT3 !

Pas moins de 44 GT3 sont attendues la semaine prochaine à Monza pour l’ouverture de la saison Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La série labellisée SRO a été lancée sur ce même tracé de Monza en avril 2011 sous le nom Blancpain Endurance Series. Au fil des années, le championnat n’a cessé de se développer et malgré la crise sanitaire, les équipes répondent favorablement à l’appel. Neuf marques se battront pour la victoire.

On compte 17 GT3 en Pro, 14 en Pro-Am et 13 en Silver. Aucun équipage Am ne sera au départ. Les gentlemen ont opté pour le GT2 European Series et le GT Rebellion Series.

Par rapport à la liste des équipages déjà annoncés et vus au Paul Ricard lors des essais du mois dernier, on note quelques nouvelles têtes.

Sur les trois Audi R8 LMS GT3 alignées par Team WRT, deux sont en Silver : Benjamin Goethe, Stuart Hall, James Pull d’un côté, Ryuichiro Tomita, Frank Bird et un troisième pilote qui reste à être confirmé. L’écurie belge fera rouler Charles Weerts, Dries Vanthoor et Kelvin van der Linde sur son Audi de pointe. Attempto Racing aura deux Audi, une pour Christopher Mies, Mattia Drudi et Kim-Luis Schramm, l’autre pour Alex Aka, Tommaso Mosca et Dennis Marschall.

Chez Madpanda Motorsport, Rik Breukers rejoint Ezequiel Perez Companc sur la Mercedes-AMG GT3 qui roulera en Silver. Matt Griffin et Duncan Cameron rouleront à deux sur la Ferrari 488 GT3/AF Corse #53 (Pro-Am) puisque Aaron Scott a mis sa carrière de pilote de côté pour le moment.

Les essais et la course seront à suivre en direct vidéo avec les commentaires en français sur la chaîne YouTube GT World.

