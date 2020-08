Les débuts de TokSport WRT en GT World Challenge Europe Powered by AWS sont contrariés par le forfait d’une des deux Mercedes-AMG GT3 du team de Emre Buyukbayrak à Misano.

Suite à un début d’incendie durant les essais libres 1, la Mercedes-AMG GT3 de Juuso Puhakka et Oscar Tunjo n’est pas réparable et ne roulera donc pas samedi et dimanche.

Tous les espoirs de TokSport WRT reposent donc sur Robin Rogalski et Kris Heidorn. Le tandem roule en Silver Cup.

Le plateau passe donc à 22 GT3.