Miniatures : les nouveautés du mois…

Dans une période toujours bien délicate au niveau sanitaire, les passionnés de sport automobile doivent encore “ronger leur frein” pour revoir leurs voitures d’endurance favorites à l’échelle 1 sur la plupart des circuits. Tout cela en attendant des jours meilleurs en 2021, souhaitons-le vivement ! Heureusement, le petit monde de la miniature continue de réjouir les collectionneurs et passionnés…

Honneurs aux anciennes gloires pour commencer ce tour d’horizon. La marque Trofeu propose deux nouveautés consacrées au double tour d’horloge de Francorchamps. La première est une BMW 2002 engagée aux 24 Heures de Francorchamps 1972 et sponsorisée par une marque de crèmes glacées (photo de une)… Une façon peut être de tenter de refroidir la mécanique !?! Manière peu efficace visiblement, le joint de culasse décidant d’en rester là peu après la sixième heure de course (Réf Trofeu RR.be22). La deuxième est une Ford Escort MK1 aux couleurs BP et engagée aux 24 Heures de Spa 1971 pour Yvette Fontaine ! (Réf Trofeu RR.be25)

Chez TSM (True Scale Miniatures), on voit enfin arriver la Bentley Continental GT3 #107 des 24 Heures de Bathurst 2019 de Kane/Gounon/Pepper (Réf TSM430450). On attend par contre toujours les versions des 24 Heures de Spa 2019…

On passe à l’échelle supérieure maintenant avec la marque Top Speed qui annonce au 1/18 ème les deux nouvelles Chevrolet Corvette C8R engagées aux 24 Heures de Daytona 2020 ! Chaque collectionneur de cette échelle y trouvera son compte avec la #3 jaune de Jordan Taylor / Antonio Garcia / Nicky Catsburg (Réf TopSpeed TS0319) ou la #4 grise de Tommy Milner / Olivier Gavin / Marcel Fässler (Réf TopSpeed TS0320).

Retour à l’échelle 1/43 avec, chez Spark Model, de très nombreuses miniatures consacrées à l’endurance ! Au niveau des voitures assez attendues, citons la première des deux Panoz Esperante GTR-1 engagées par Panoz Motor Sports USA lors de l’édition 1998 des 24 Heures du Mans, la #44 de Éric Bernard, Christophe Tinseau, Johnny O’Connell (Réf Spark S5027). Ces monstres américains en ont fait rêver plus d’un pour leur look et leur son, moi le premier. Elles nous manquent ces “batmobiles” !

On passe à un duo Franco-Allemand avec cette petite Clio engagée aux 24 Heures du Nürburgring 2019. Pour la petite histoire : pendant que je faisais les photos des détails de cette voiture, un des membres de l’équipe a attiré mon attention sur l’avant de ses deux Clio ! Il n’était pas peu fier de me montrer ses autocollants “We love Spark” ! Un petit détail amusant qui avait bien fait plaisir et rire le patron de Spark (Hugues Ripert) qui était présent cette année-là ! Bien entendu, ces petits autocollants sont reproduits fidèlement, comme tout le reste de la décoration. La #114 est arrivée depuis peu (Réf Spark SG545) et la version aux couleurs Avia est déjà disponible depuis quelques semaines (Réf Spark SG553).

On termine enfin avec deux miniatures sorties il y a quelques semaines, mais qui étaient attendues par les collectionneurs de miniatures des 24 Heures du Mans : les deux Ginetta G60 engagées en 2018. Même si les résultats étaient bien loin des espoirs, ces deux prototypes engagés en LMP1 avaient un look plutôt sympa ! On aurait vraiment aimé les revoir davantage après cette édition des 24 Heures…. (Réf Spark S7004 pour la #5 de Charlie Robertson, Michael Simpson et Léo Roussel et S7005 pour la #6 d’Oliver Rowland, Alex Brundle, Oliver Turvey).

A bientôt pour d’autres nouveautés de la planète Miniature !