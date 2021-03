Milan Petelet (ABM) : “Depuis mes débuts en karting, je voulais intégrer la Cup”

Milan Petelet fait partie des nouveaux pilotes du peloton Porsche Carrera Cup France cette année. Le jeune pilote de 19 ans est passé par la sélection pour devenir le Junior Porsche Carrera Cup France 2021, mais c’est finalement Alessandro Ghiretti qui a été choisi. Il en fallait plus pour le déstabiliser et c’est chez ABM (Automobiles Business Management) que Milan Petelet va trouver refuge cette saison pour ses débuts en 991 Cup version 992.

“Après la Mitjet, j’ai roulé en Ultimate Cup Series”, a déclaré Milan Petelet à Endurance-Info. “Je voulais aller en Porsche Carrera Cup France plus tôt, mais il fallait pour cela réunir un budget conséquent. En 2021, la nouvelle 911 GT3 Cup arrive, ce qui fait que c’est le bon moment pour moi de rouler dans la série. Depuis mes débuts en karting, je voulais intégrer les rangs de la Cup.”

Pour cela, Milan Petelet va faire confiance à ABM, la structure basée à Annecy qui fait, entre autres, dans le coaching et le transport sécurisé de véhicules. “ABM aime vraiment la marque Porsche avec une vraie envie d’aller en Porsche Carrera Cup France”, souligne le pilote ABM. “Tout a été mis en place pour cela.”

Milan Petelet va devoir faire face à une forte concurrence sur les circuits, ce qui ne l’effraie pas : “Le gros avantage est que la voiture est nouvelle pour tout le monde. On remet les compteurs à zéro, ce qui comble une partie du manque d’expérience.”

Le programme entre Milan Petelet et ABM en Porsche Carrera Cup France est sur deux ans avec pourquoi pas un passage en Porsche Supercup la troisième année. ABM doit aligner une seconde Porsche en Cup cette année.

Une chose est sûre, Milan Petelet voit son avenir en endurance et si possible en Porsche : “Mon objectif est de poursuivre le plus loin possible en endurance avec, comme but ultime, les 24 Heures du Mans. Débuter sur une Porsche dépourvue d’assistance est parfait pour moi. Je vois ma relation avec Porsche sur le long terme.”