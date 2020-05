Merci ! Quel avenir pour Endurance-Info ?

Depuis le mardi 17 mars dernier, plus rien, pas la moindre course réelle sur un circuit. Tout est à l’arrêt pour cause de Covid-19. Si le déconfinement est en place à compter du 11 mai, on ne sait toujours pas quand vont reprendre les compétitions.

Pourtant, l’actu ne s’est pas arrêtée durant ces 54 jours de disette sportive. Il a fallu innover, trouver des angles, faire du décalé, raconter des histoires humaines. Au total, 736 articles (489 pour Endurance-Info, 247 pour Endurance-Classic) ont été publiés, et ce sans la moindre course. On va devoir tenir jusqu’à la reprise et on tiendra le cap.

Merci…

Cette longue période où les gens sont restés à la maison a fait gonfler les chiffres de fréquentation. Certes, tout le monde avait plus de temps pour lire mais les contenus vous ont intéressé. Même le nombre d’abonnés sur Facebook est en augmentation avec plus de 30 000 personnes. Oui, l’Endurance intéresse toujours !

Ce cap des 30 000 est anecdotique car cette page n’a jamais fait l’objet d’un soin particulier tel que l’achat de pub, ni même de réfléchir à comment la faire progresser. Ce qu’on cherche à faire depuis la création de la page est juste de vous informer, de vous faire partager la passion de l’Endurance.

Si vous étiez avec nous lors du dernier Café Endurance-Info (lien), vous avez bien compris que seule la publicité rémunérait ce média qui va fêter ses 14 ans dans quelques jours. Sans ses fidèles partenaires annuels (IDEC, BLS Remorques, SRO, ACO, Porsche Carrera Cup France, BLB, Spark, Minerva Oil, Next Auto), continuer l’aventure s’avèrerait périlleux et dans cette situation on peut clairement comprendre que des partenaires puissent réduire la voilure voire même stopper toute publicité.

Depuis maintenant un an, Endurance-Info a lancé des packs payants, l’idée n’étant pas de faire payer l’actualité, bien bien de donner la possibilité d’avoir accès à un contenu plus fouillé pour 9 euros/an. Le prix peut monter à 29 euros/an avec la possibilité de gagner des pass pour aller aux 24 Heures du Mans et de Spa, gagner une montre B.R.M Chronographes et d’autres cadeaux. Le système, basé sur le site existant, n’est pas, on vous l’accorde, idéal. On en profite d’ailleurs pour vous remercier d’avoir continué à prendre des abonnements alors que tout le contenu est gratuit depuis le 17 mars. Merci également à tous ceux qui n’ont pas stoppé l’abonnement automatique car les revenus des abonnements sont importants pour nous.

L’expansion…

Sachez que de nouveaux projets sont dans les cartons et qu’on devait appuyer le 19 mars sur le bouton vert de la plus grande expansion d’Endurance-Info depuis sa création. Le développement qui nous faisait passer dans une autre dimension. L’idée n’est pas abandonnée mais avant de se lancer dans un tel développement, il convient de s’assurer d’avoir les reins suffisamment solides financièrement. Ce Covid-19 a mis mal notre envie de passer à l’étape supérieure mais on ne baisse pas les bras.

Avant d’abaisser le drapeau vert, il nous faut vendre de la publicité, plus de publicité, sans que celle-ci soit trop intrusive. Souhaitons que les acteurs aient besoin de communiquer dès le retour des compétitions.

L’avenir…

On aurait pu lancer un financement participatif pour trouver des fonds mais on va prendre une autre voie pour assurer l’année et le développement. Rien que les déplacements représentent environ 40 000 euros/an. Endurance-Info va donc chercher 100 personnes (ou sociétés) à 1000 euros avec la possibilité d’avoir, pour ceux qui le souhaitent, un ‘full covering’ du site pour une semaine avec un article de présentation. Contactez-nous : webmaster@endurance-info.com.

En attendant la reprise, merci de suivre Endurance-Info et Endurance-Classic depuis toutes ces années…

Visuel : Quentin Guibert