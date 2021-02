Duqueine Team présente son programme 2021 et ses pilotes

Après le chapitre LMP3, notamment aux 24 Heures de Daytona, Max Favard, le team manager de Duqueine Team, nous a annoncé le programme 2021 de l’équipe en LMP2 avec son Oreca 07. De plus, il nous a confié le nom de ses trois pilotes ainsi que quelques autres informations…

La dernière fois que nous avons fait le point avec vous, vous parliez du WEC ou de l’ELMS. Qu’avez-vous décidé finalement ?

« Nous ferons l’European Le Mans Series cette année avec notre ORECA 07 et déposerons un dossier d’inscription pour les 24 Heures du Mans. Nous avons travaillé d’arrache pied pour monter un programme WEC, pour être honnête, mais cela ne l’a pas fait cette année. Cependant, je comprends les partenaires qui préfèrent se dire que l’on se consacre à l’ELMS et aux 24 Heures du Mans en 2021, vue la situation actuelle, mais on travaille déjà sur 2022 avec eux. Nous allons démarrer avec un équipage qui allie un peu de continuité mais aussi la nouveauté. Nous avons gardé un pilote et les deux autres arrivent d’autres équipes. »

Pouvez-vous nous les annoncer ?

« Nous avons conservé Tristan Gommendy. Ce sera sa 2e année avec nous. Il sera associé à René Binder et Memo Rojas. C’est un équipage compétitif, qui a envie d’aller un petit peu ailleurs qu’en Europe en 2022. Cela annonce de bonnes choses pour le futur. Ce sera bien de faire l’ELMS et les 24 Heures du Mans, si le Comité de sélection en décide ainsi, avec les mêmes pilotes. De plus, ce sont des hommes qui ne manquent pas d’idées pour l’avenir. »

TRISTAN GOMMENDY

Pourquoi ces choix ?

« Avec Tristan, on a appris à se découvrir en 2020. C’est notre leader technique (il travaille aussi sur la Duqueine M30-D08, ndlr) et il a grandement contribué à la performance de la voiture l’an dernier. Cela a été une vraie volonté de créer un groupe technique avec l’ingénieur que nous avons aussi recruté, Greg Wheeler. Je sais qu’entre eux cela matche parfaitement et, en Endurance il est important d’avoir des hommes et une équipe très soudés qui se comprennent. Donc le choix de garder Tristan a été vite arrêté pour sa fiabilité, son bagage technique et ses performances. Il sera important dans une saison où on change de manufacturier de pneus.

Pour René Binder, cela s’est fait très tôt au niveau des contacts et nous avons eu un bon feeling rapidement. Nous avons échangé plusieurs fois depuis décembre. C’est un pilote Silver qui monte en puissance et, chaque année, il fait de mieux en mieux. Il est fiable et ne commet pas d’erreur. Il a une vraie intelligence de course et en Endurance, c’est important.

Avec Memo, c’est pareil, nous avons commencé à discuter très tôt dans l’hiver. Il a déjà gagné des championnats aux USA, remporté les 24 Heures de Daytona à plusieurs reprises (2008, 2001, 2013) et est double champion ELMS (2017 / 2019). Il a la culture de la gagne et ce côté-là nous intéressait car il va nous l’inculquer à travers lui. De plus, il ne commet pas d’erreur en piste.

Cela nous donne donc un équipage complet, homogène et qui n’a qu’une seule idée en tête : toujours être à l’arrivée et marquer des points tous le temps ! »

Vous aurez donc un nouvel ingénieur…

« Oui en la personne de Greg Wheeler (ex Eurasia Motorsport, Graff, Rebellion Racing, Jackie Chan DC Racing, etc…). C’est la cerise sur la gâteau. Il va amener, du côté technique, cette expérience monstrueuse. Il a toujours fait des voitures très endurantes, parmi les plus rapides tous les week-end sur l’ensemble des relais. Plus sa voiture roule, plus elle est performante, ce qui est la bonne définition de l’Endurance surtout quand cela dure 24 heures. Il va amener une certaine cohésion, une façon de penser, de réfléchir à la course et cette expérience qui pouvait nous manquer ! Cela plus la culture de la gagne, je pense que nous avons toutes les cartes en main ! »

Il parait aussi que la voiture va changer de décoration…

« Tout à fait. Nous sommes arrivés sur le LMP2 avec nos couleurs, le noir et le bleu. Nous étions différents à l’époque, mais depuis il y a plus d’autos avec une livrée comme la notre, c’est-à-dire sur une tendance un peu bleu / noir. Nous souhaitons nous démarquer et nous avons demandé à Gaazmaster (Stéphane Brun) de nous préparer quelque chose de sympa et différent pour la reconnaitre facilement en piste. On ne va pas tout révolutionner, on va quand même rester sur un design identitaire à Duqueine. Ce sera une couleur qui donnera le ton du team et du constructeur ! »

Quels sont vos objectifs pour 2021 ?

« D’être sur les podiums tous les week-ends si on peut et, si nous avons l’occasion de monter sur la plus haute marche, on le fera ! L’objectif est donc de gagner cette année ! Des podiums on en fait tous les ans, maintenant, nous voulons grimper sur la dernière marche, celle qui est la plus dure ! Avec nos pilotes d’expérience, nous aimerions faire des 24 Heures du Mans solides c’est à dire éviter les embûches, avoir le bon rythme, mais Le Mans reste Le Mans, on verra bien où cela nous mène. »