Max Favard (Duqueine Automotive) : “Une belle fierté d’avoir fait un podium à Daytona !”

Max Favard est le directeur opérationnel de Duqueine Automotive, entité qui construit et gère les Duqueine D08 qui roulent en LMP3 partout dans le monde. Moins de quarante huit heures après l’arrivée des 24 Heures de Daytona, nous avons fait le point avec lui sur le nombre de Duqueine présentes aux USA et en Europe en 2021 et sur le résultat du constructeur à la classique floridienne.

Où en est-on au niveau de la présence des Duqueine D08 LMP3 aux USA et en Europe en 2021 ?

« Sur la partie des Etats-Unis, nous avons vraiment bossé comme des acharnés. Tout s’est bien déroulé globalement depuis le début de la période hivernale. Au niveau disputer les 24 Heures de Daytona. Cela a entrainé un gros travail de la part de toute l’équipe et, en particulier, par Thibaut Mourgues, notre responsable du support technique et commercial. Il a travaillé comme un dingue et le résultat est là : nous avons la moitié de la grille au niveau de l’IMSA Prototypes Challenge et deux autos aux 24 Heures de Daytona qui s’élançaient de la première ligne après un doublé en course qualificative. Comme je l‘ai dit, nous avons beaucoup travaillé chez Duqueine que ce soit ceux qui restent à l’atelier ou ceux qui sont sur les courses. Les écuries aussi nous ont fait confiance, elles nous ont fait des retours d’informations pour qu’on fasse progresser l’auto. Nous avons tout mis en œuvre pour les aider, travaillant main dans la main avec eux. Je suis ravi car cela se voit, c’est une vraie fierté de la part de toute l’équipe de montrer que cela marche et porte ses fruits.

Pour la partie Europe, nous essayons de surfer sur les résultats des US qui sont nos premières courses avec le retrait des 10 kilos que nous embarquions tout au long de la saison 2020. Nous aurons au moins la même quantité de voitures à la saison par rapport à ce que l’on a pu voir en Michelin Le Mans Cup ou en ELMS l’an dernier. L’objectif est d’en avoir un peu plus dans ce dernier. Je sais qu’il y a quelques médisances vu le petit manque de performance de nos voitures en ELMS, mais il faut quand même rappeler que nous gagnons la Michelin Le Mans Cup (avec DKR Engineering, ndlr) et que l’IMSA se passe très bien.

Nous espérons que tout se passera bien également en Asian Le Mans Series, même si cela joue en notre défaveur sur le nombre de voitures engagées (8 Ligier, 1 Duqueine et 1 Ginetta, ndlr). Mais il suffit parfois d’une voiture pour gagner… et on peut faire confiance à l’équipe de Kendy Janclaes (DKR Engineering) pour être performante et compétitive. »

Quel bilan tirez-vous du week-end des 24 Heures de Daytona où deux D08 étaient engagées ?

« Au niveau de l’IMSA Prototype Challenge, nous avons signé la pole position et Muehlner Motorsports America a remporté la course et une autre D08-M30, celle de JDC MotorSports, termine 3e.

Pour les 24 Heures de Daytona, il ne faut pas oublier que c’était la première course de 24 heures pour nos Duqueine LMP3. Nous avons néanmoins démontré que nos voitures avaient leur mot à dire. Il y a eu des hauts et des bas qui sont relatifs aux courses d’endurance. Je suis très satisfait de la fiabilité et du rythme de course affiché par nos deux autos. Dommage de ne pas avoir vu Forty7 Motorsports (#7) à l’arrivée. Du côté de Muehlner Motorsports America (#6, photo de Une), l’équipe et les pilotes ont tout donné et sont récompensés par un podium (3e place). Cela a débuté avec une biellette tordue et, dix heures plus tard, ils étaient en tête, c’est ce que je retiendrai de cette édition. La voiture au bout de 24 heures n’a rien, mais nos concurrents ont fait pareil. On peut donc se féliciter que les LMP3 sont peu coûteuses et fiables. Dommage que la bagarre n’ait pas pu rester serrée comme dans les quatre autres catégories. En tout cas, c’est une expérience concluante qui en appelle d’autres ! Ce podium est une belle récompense pour le petit constructeur basé dans le Pôle Mécanique d’Alès. C’est une belle fierté d’avoir fait un podium aux Etats-Unis. »