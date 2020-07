Matthieu Vaxiviere (GetSpeed) : “On est heureux de rouler tous les trois”

Quelques jours après le premier rendez-vous Nürburgring Endurance Series, Matthieu Vaxiviere a troqué sa Mercedes-AMG GT3/GetSpeed pour une séance d’essais sur une Audi R8 LMS GT4 à Nogaro chez Full Motorsport. Le Limougeaud était dans le Gers pour apporter son expérience à l’écurie de Vincent Saphores. De quoi revenir avec lui sur ses débuts avec la Mercedes sur la Nordschleife.

Qualifié sur la deuxième ligne à 1.3s de la pole, le coéquipier de François Perrodo et Manu Collard a parfaitement rempli sa mission durant son relais de départ en tenant tête à des pilotes bien plus rompus que lui à l’Enfer Vert. “Ce championnat est vraiment top”, a déclaré Matthieu Vaxiviere à Endurance-Info. “GetSpeed est vraiment une super équipe avec un patron adorable qui fait tout ce qu’il peut pour les pilotes. Il est toujours à l’affût de ce qui peut être amélioré. L’équipe est vraiment bien rodée et notre Mercedes n’était absolument pas mise de côté.” GetSpeed faisait rouler trois Mercedes-AMG GT3, une en Pro, une en Pro-Am, une en Am. Celle du trio français évolue en Pro-Am.

“La Mercedes-AMG GT3 est vraiment une auto agréable à piloter”, précise Vaxiviere. “Elle fait partie des GT3 les plus performantes. En course, je sais que je peux encore améliorer certaines choses. J’ai hâte d’y rouler à nouveau pour mettre en pratique ce que j’ai appris.” Le prochain rendez-vous sera double avec deux courses le même week-end les 11 et 12 juillet.

Le trio recomposé a fait des merveilles sur un circuit pas simple pour un gentleman au volant d’une GT3 : “François roule très bien et je dois même dire qu’il est impressionnant sur ce circuit. Il y a un an, quand on a débuté, je pensais qu’il allait se contenter d’une course et qu’il allait trouver le circuit trop dangereux. Finalement, il s’éclate et on est heureux de rouler tous les trois. Quant à Manu, il a énormément d’expérience sur ce tracé.”

Christer Jöns sera le quatrième pilote aux 24 Heures du Nürburgring. Matthieu Vaxiviere et Christer Jöns rouleront tous les deux en Pro sur la course du 11 juillet. Le lendemain, on retrouvera les deux compères en Pro-Am. La cinquième manche, d’un format de 6 heures, sera aussi au programme afin de préparer le double tour d’horloge.

En plus de son programme Nürburgring Endurance Series, Matthieu Vaxiviere espère bien disputer à nouveau les 24 Heures du Mans et rouler en GT World Challenge Europe Powered by AWS.