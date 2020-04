Matteo Braga (Pirelli) : “Le nouveau pneu DHE est prêt à être fourni dans le monde entier”

Pour Pirelli, 2020 est une année importante avec l’arrivée du nouveau pneumatique P Zero DHE pour les autos de la catégorie GT3. Les GT2 et GT4 auront elles aussi droit à de nouvelles gommes cette année. Les équipes GT3 ont pu se familiariser avec le DHE au Paul Ricard à l’occasion des essais GT World Challenge Europe Powered by AWS. Dans la foulée des essais, le manufacturier pneumatique italien a dû se résoudre à ralentir ses activités en raison de la pandémie du Covid-19. Matteo Braga, responsable des activités circuit de Pirelli Motorsport, s’est entretenu avec Sportscar365 sur la situation actuelle mais aussi sur l’arrivée des nouvelles gommes.

Quels sont les retours sur le nouveau pneu DHE ?

« Nous n’avons pas eu la chance de participer à beaucoup d’événements avant de devoir arrêter les activités de course, mais nous avons eu de bons retours de toutes les équipes à travers le monde. Les équipes ont pris part à des événements Curbstone, des tests privés en Asie, en Angleterre, la première manche GT World Challenge America Powered by AWS, ainsi que les essais du Paul Ricard. Les premières impressions sont bonnes. Le sentiment qui en ressort est que les gentlemen ont ressenti une amélioration de la nouvelle gamme de pneus DHE. Malheureusement, nous perdons maintenant le début de saison et une partie des essais d’avant-saison, ce qui fait que les équipes et les pilotes devront apprendre le nouveau produit lors de la première course dès que nous pourrons redémarrer. Cependant, nous ne pensons pas que cela leur prendra trop de temps. »

Comment Pirelli gère la situation du Covid-19 ?

« Il est juste de dire que la pandémie a affecté toutes nos activités de course et pas seulement celles-ci. Pirelli possède des départements locaux de sport automobile dans de nombreux pays du monde entier et depuis le début de la pandémie en Europe, nous avons géré les différentes situations en suivant les instructions et les restrictions émises par les gouvernements locaux. Jusqu’à maintenant, tout le monde en Italie a été invité à travailler à domicile, ce qui est également le cas dans de nombreux autres pays. Nous essayons donc de poursuivre nos activités habituelles d’une manière aussi proche de la normale que possible avec la visioconférence. Grâce à cela, nous pouvons encore travailler efficacement tout en gardant un œil sur l’évolution de la pandémie et en contrôlant nos processus en interne afin de nous adapter aux futurs scénarios possibles. »

Ce retard aura un impact sur le lancement du nouveau pneu dans le monde ?

« Non, le nouveau pneu est prêt à être fourni dans le monde entier. En réalité, avant même la fermeture mondiale, nous pensions que la meilleure façon de se préparer à tout cela était de rendre nos services de sport automobile locaux plus efficaces. Cela signifie que si un pays est en mesure de poursuivre ses courses ou redémarrer ses activités plus tôt, nous pouvons réagir rapidement. »

La gestion de la logistique sera un problème ?

« Ce n’est pas une question facile à répondre car nous ne connaitrons les détails sur ce sujet que lorsque les différents plans des championnats seront finalisés. Il semble que chaque jour vous entendez parler de changements et de nouveaux plans, mais au bout du compte, ce n’est pas entre nos mains. Nous devrons donc attendre les instructions des gouvernements. Je pense que c’est inévitablement l’un des plus grands défis de nos chaînes d’approvisionnement et de notre logistique. Tous les éléments standard de la planification de la production, des livraisons et le personnel devront être complètement réorganisés et redistribués sur une période de l’année qui ne suit pas le schéma habituel. »

Qu’avez-vous apporté comme évolutions aux pneus GT2 et GT4 ?

« Avec les nouvelles gammes de produits GT2 et GT4, nous voulons suivre les demandes et les besoins du marché. Les voitures évoluent en permanence et les clients sont toujours plus exigeants. Grâce en premier lieu à la Formule 1, puis en GT3, nous avons la chance de développer de nouvelles technologies et de nouvelles techniques en matière de production et de conception de nos produits. Nous avons essentiellement transféré toute l’expérience acquise en GT3 dans la catégorie GT2, en incluant de nouvelles tailles dans une gamme plus large de produits GT3, et nous avons fait passer le produit GT4 d’un processus de construction traditionnel à quelque chose de plus avancé, plus en rapport avec le GT3 et la F1. Il s’agit de la première étape d’un plan plus vaste, mais pour aider nos clients à s’habituer à ces changements, nous avons décidé de les introduire pas à pas. »