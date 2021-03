Marcel Fässler, triple vainqueur des 24 Heures du Mans, raccroche son casque !

Marcel Fässler a décidé de tirer sa révérence après 26 ans de bons et loyaux services. Il est désormais âgé de 44 ans et possède un palmarès tout simplement impressionnant avec, comme point d’orgue, trois victoires aux 24 Heures du Mans

Marcel Fässler a débuté par un cursus monoplace au milieu des années 90 où on le voit fouler le circuit du Mans car il est intégré à la Filière ELF. Il a fait de la Formule Renault Campus, de la Formule Renault et de la Formule 3 en France. Il passe ensuite chez HWA Team Mercedes en DTM en 2000 où il termine quatrième du championnat. Il restera dans cette série de 2000 à 2005 (avec Mercedes et Opel) avec, comme meilleur résultat, une troisième place au championnat Pilotes en 2003 (trois victoires) au sein de la même équipe (HWA Team) sur une AMG-Mercedes CLK.

A partir de 2006, on le voit en Endurance notamment aux 24 Heures de Spa où il termine 2e sur une Aston Martin DBR9 Phoenix et en Le Mans Series avec Swiss Spirit. Il dispute ses premières 24 Heures du Mans en LMP1 sur la Courage LC70 de l’équipe suisse avec Harold Primat et Philipp Peter (abandon).

24 Heures de Spa 2006

En 2007, il remporte les 24 Heures de Spa-Francorchamps au volant d’une Corvette C6.R engagée par Carsport Holland / Phoenix Racing (avec Mike Hezemans, Jean-Denis Delétraz et Fabrizio Gollin) et refait le Mans avec Swiss Spirit sur une Lola B07/18 avec Jean-Denis Delétraz et Iradj Alexander (abandon). On le revoit en Sarthe en 2008 chez Team Oreca Matmut (Olivier Panis / Simon Pagenaud) et 2009 chez Corvette Racing. A chaque fois, il ne voit pas l’arrivée.

24 Heures du Mans 2009

Le grand chapitre Audi Sport commence en 2010 notamment au Mans où il est associé, pour la première fois, à ses deux grands compères André Lotterer et Benoit Tréluyer. Sur leur Audi R15 TDI plus, les trois hommes finissent 2e de l’édition 2010.

avec son compère, Benoît Tréluyer

Le trio va collaborer pendant sept ans remportant les 24 Heures du Mans en 2011, 2012, 2014 sur l’Audi R18. Il s’adjuge aussi le titre mondial 2012 en WEC. Roulant aussi en American Le Mans Series pour Audi, Marcel décroche les 12 Heures de Sebring en 2013 avec Benoît Tréluyer et Oliver Jarvis.

victoire Le Mans 2012

Suite au retrait d’Audi du LMP1 en 2016, Marcel Fässler retourne alors dans son autre équipe de cœur, Corvette Racing. Là encore, les succès ne tardent pas avec les victoires de catégorie en GTLM aux 24 Heures de Daytona et aux 12 Heures de Sebring 2016 avec Tommy Milner et Oliver Gavin.

victoire GTLM Sebring 2016

Il refait les 24 Heures du Mans à trois reprises avec Corvette Racing après le retrait d’Audi, mais la chance n’est pas au rendez vous : une 8e place en GTE Pro en 2017 et deux abandons. En tout, il a disputé Le Mans à 15 reprises.

Les 12 Heures de Sebring resteront la dernière course qu’il a disputée sur la Corvette C8-R usine #4 en compagnie d’Oliver Gavin et Tommy Milner. Il ne se retire pas complètement du sport automobile puisqu’il va diriger le département sport automobile de Swiss Sportec. Il est aussi pilote de développement dans le nouveau simulateur de F1 d’Alfa Romeo Racing.

« Enfant, j’avais ce rêve de devenir pilote de course. Plein de passion et d’engagement, j’ai parcouru ce long chemin avec beaucoup de hauts et de bas, » déclare le Suisse sur son Facebook. « Cette expérience a dépassé tout ce dont j’avais osé rêver. Je suis fier de ce que j’ai pu accomplir. Avec d’autres, les plus grands moments de ma carrière ont certainement été les trois victoires aux 24 Heures du Mans ! Être le premier Suisse à remporter cette course légendaire m’a rendu super fier. Je me souviendrai toujours de ce sentiment de monter sur la plus haute marche du podium.

Pendant toutes ces années, j’ai pu travailler avec tant d’équipes, de collègues, de concurrents et d’amis, et chacun d’entre eux a ajouté une pièce à cette précieuse expérience que j’emporterai avec moi dans ma vie future. Je tiens à remercier profondément tous ceux qui ont fait tout ce chemin avec moi, qui se sont battus pour des places avec moi, qui ont partagé la passion ainsi que les hauts et les bas, qui ont cru en moi, qui m’ont soutenu de toutes les manières possibles. Vous êtes formidables !

Enfin, je tiens à remercier ma famille, en particulier ma femme Isabel et mes filles, pour leur amour et leur soutien. Je n’aurais jamais pu faire tout cela sans vous »

Son palmarès :

Trois victoires aux 24 Heures du Mans avec Audi avec André Lotterer et Benoît Tréluyer (2011, 2012, 2014)

victoire Le Mans 2014

Champion du monde d’endurance FIA avec Audi en 2012 avec André Lotterer et Benoît Tréluyer

Vainqueur des 24 Heures de Spa 2007

Vainqueur des 12 Heures de Sebring 2013

Vainqueur des 24 Heures de Daytona et des 12 Heures de Sebring 2016 en GTLM

Cinq victoires en DTM