Marcel Fässler : « Je suis tombé sous le charme du Mans ! »

Marcel Fässler a décidé de tirer sa révérence il y a quelques jours. Le pilote suisse fait partie de ces rares pilotes qui comptent trois victoires aux 24 Heures du Mans. Seuls huit hommes ont fait mieux que lui : Tom Kristensen (9), Jacky Ickx (6), Derek Bell, Frank Biela et Emanuele Pirro (5), Henri Pescarolo, Yannick Dalmas et Olivier Gendebien (4). Il compte aussi un impressionnant palmarès : les 24 Heures de Spa 2007, les 12 Heures de Sebring 2013, une victoire en catégorie GTLM aux 24 Heures de Daytona et aux 12 Heures de Sebring 2016 ainsi qu’un titre de Champion du Monde WEC en 2012. Nous avions rencontré le pilote suisse il y a quelques années pour égrainer ses différentes participations aux 24 Heures du Mans avec lui. Nous vous proposons de relire ou découvrir cette interview…

Tout commence en Sarthe en 2006 avec une Courage LC70 de l’équipe Swiss Spirit. Il partage alors le volant avec son compatriote, Harold Primat, et l’Autrichien Philipp Peter. Le pilote suisse se rappelle bien de ses premières impressions de l’époque. « J’ai d’abord été surpris de la chaleur qui y régnait. Ensuite, je connaissais déjà le circuit puisque j’avais intégré la Filière juste à coté, mais je ne l’avais jamais vu aussi plein que ça, quelle foule ! J’ai alors compris que le tracé du Mans commence à vivre avec les 24 Heures. Cette année-là, j’ai pu sentir et comprendre ce que l’on appelle l’Esprit du Mans.

Michel Faust

