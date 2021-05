Marc Meurer (Porsche) : “Répondre au mieux aux attentes des teams”

Avec l’arrivée de la 992, la Porsche Carrera Cup France entame une nouvelle ère. Pour ce cru 2021, le plateau s’annonce relevé dans les différentes classes. De quoi s’offrir une très belle saison qui débute ce week-end à Magny-Cours. Marc Meurer, directeur-général de Porsche France, a accordé un entretien à Endurance-Info sur la saison à venir, mais aussi sur l’importance de la compétition pour la marque allemande.

Quel est votre état d’esprit pour ce lancement de la saison 2021 ?

“Nous sommes impatients de démarrer cette nouvelle saison et de retrouver nos teams pour partager ces moments de sport automobile qui nous animent. Saison qui s’annonce passionnante : nouvelle voiture, nouveaux teams, nouveaux circuits ! Nous avons la nouvelle Porsche 911 GT3 Cup type 992, pour sa première année d’exploitation, ce qui contribue grandement à liste d’engagés de 27 voitures avec des nouvelles équipes, mais aussi nos écuries fidèles que nous remercions.”

Êtes-vous surpris par l’engouement de la 911 GT3 Cup ‘992’ ?

“Nous nous attendions à ce que l’arrivée d’un nouveau modèle suscite de l’engouement. Cependant, dans le contexte actuel, il est vrai que nous avons été agréablement surpris par le nombre de demandes reçues. Cela faisait cinq ans que la 991 était sur le marché, les clients étaient impatients de découvrir cette nouvelle GT3 Cup, et nous aussi !”

Qu’est ce qui fait selon vous le succès de la formule Cup depuis toutes ces années ?

“Nous essayons en permanence de répondre aux mieux aux attentes des teams. C’est notre priorité. Cela passe par un calendrier attractif composé de circuits typés F1 (nationaux et internationaux), des événements de renoms et une couverture médiatique importante. Le championnat est accessible tant aux jeunes pilotes, qui ont pour objectif d’accéder au plus niveau, qu’aux Gentlemen Drivers expérimentés et moins aguerris avec les deux catégories Pro-Am et Am. Enfin, les dotations font parties aussi des éléments clés du championnat.”

Malgré un contexte encore peu favorable, Porsche France met un point d’honneur à soutenir les jeunes via un programme dédié ?

“La détection et l’accompagnement des jeunes pilotes est une mission de Porsche dans le cadre des Carrera Cup. Ces championnats sont une marche primordiale de la Pyramide Porsche Motorsport. Notre rôle est de former les jeunes talents et les préparer pour accéder au rang de Pilote Officiel par le biais notamment du Junior Programme en aidant le pilote qui aura été sélectionné avec une aide financière. Nous travaillons également avec Patrick Pilet qui assure un coaching tout au long de la saison auprès des Rookies notamment. Nous sommes fiers de voir aujourd’hui des pilotes comme Mathieu Jaminet, Julien Andlauer ou Ayhancan Güven qui sont issus de la PCCF faire partie de la grande famille des pilotes Porsche, mais aussi d’autres pilotes qui évoluent chez d’autres constructeurs.”

Le Taycan fera office de safety-car cette saison. Porsche France joue sur deux tableaux sur les circuits niveau communication ? électrique et thermique…

“L’électrique et le thermique ne s’opposent pas, mais se complètent, et avec l’hybridation représentent les trois piliers de notre stratégie produit. Avec le Taycan, nous avons pu démontrer qu’un véhicule électrique pouvait avoir toutes les qualités dynamiques et de performances propres à l’ADN Porsche. Le Taycan dispose de technologies innovantes, telles que l’architecture 800V et la boîte de vitesses à deux rapports, technologies partagées avec la Formule E dans laquelle nous sommes également engagés. Avec un 0 à 100 km/h en 3,2s et un couple allant jusqu’à 850 Nm, le Taycan Turbo est tout indiqué pour être notre Safety Car.”

Être en soutien de différents championnats (FFSA GT, ELMS, GT Open, GT World Challenge) est quelque chose d’assumé ?

“Nous souhaitons participer à des événements de renoms et qualitatifs. Aujourd’hui dans l’hexagone, aller sur le Championnat de France FFSA GT4 est une évidence : ce sont des meetings complets et de qualité. Nous avons le même objectif sur la scène internationale. Nos choix se font également en fonction des contraintes calendaires.”

L’arrivée de Porsche en LMDh peut aussi profiter à la Cup ? Les jeunes vont vouloir faire carrière chez Porsche…

“Bien sûr et c’est une bonne chose. La filière mise en place par Porsche fonctionne déjà très bien et continuera ainsi dans les prochaines années. Pascal Zurlinden nous a confirmé récemment que les Carrera Cups et la Supercup restaient le terrain privilégié de notre marque pour faire évoluer des pilotes vers le rang de Pilote Officiel et donc y compris pour LMDh. La Porsche Carrera Cup France sera donc toujours aussi attractive pour les jeunes pilotes.”

La Cup France connaît un franc succès. En revanche, le Cayman est absent du FFSA GT alors que la voiture est fiable et compétitive. Une déception pour Porsche France ?

“Naturellement, nous aimerions être présents sur ce plateau. La Cayman GT4 Clubsport est une excellente voiture qui a encore connu des évolutions techniques pour la rendre plus compétitive, à la hauteur de nos ambitions et de celles des teams et de leurs pilotes. Nous travaillons sur cet axe activement.”

Porsche a bien résisté jusque-là à une crise qui n’est pas terminé avec des ventes qui restent bonnes. La compétition reste un vecteur important pour la promotion de la marque ?

“Plus qu’un vecteur, la compétition est dans notre ADN. De nombreuses technologies disponibles sur nos véhicules de série ont été testées et éprouvées en course. Cela reste vrai aujourd’hui. De plus, un championnat comme la Carrera Cup France nous permet également de faire découvrir ou vivre le sport automobile, de l’intérieur, à nos clients.”