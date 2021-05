Magny-Cours, Qualifs : Bottemanne, Beltoise et les Audi à la fête

D’après le site FFSA GT :

C’est sous un beau soleil que se sont déroulées les deux séances de qualifications du Championnat de France FFSA GT à Magny-Cours. Et à quelques heures de la Course 1, tout erreur était interdite ! De quoi rajouter encore un peu de piment au moment où les trente-trois concurrents s’élançaient à l’assaut du chronomètre. Et au final, on retrouve deux Audi en pole avec en prime un nouveau record pour Anthony Beltoise.

Qualifications 1 : Sacha Bottemane en pole, Alain Ferté encore présent et un Christophe Hamon cinq étoiles !

C’est l’Audi R8 LMS GT4 #6 Team Fullmotorsport de Sacha Bottemanne qui partira en pole ce samedi soir après avoir tourné en 1’45’’567. On retrouve d’ailleurs deux concurrents Silver en haut du classement puisque Bottemanne a devancé l’Alpine A110 GT4 #110 CMR de Mateo Herrero. Vient ensuite une autre Alpine, celle d’Alain Ferté (#35 Bodemer Auto) qui a réalisé la pole en Pro-Am. Preuve que les débats ont été extrêmement serrés, ces trois pilotes ont terminé dans le même centième !

Mais la plus belle performance de cette première séance vient de Christophe Hamon (Audi R8 LMS GT4 #5 Team Fullmotorsport) qui a réalisé la pole en Am, le tout en réalisant un excellent 4ème chrono ! On retrouve ensuite la première Mercedes-AMG GT4, celle de Paul Evrard (#88 AKKA ASP), troisième en Silver, mais qui a provoqué la fin prématurée de la séance en sortant de la piste dans la dernière minute. La Mercedes-AMG a tout de même pu reprendre la piste en fin de deuxième séance avec Timothé Buret au volant.

En Pro-Am, Alain Ferté a devancé Olivier Jouffret (Mercedes-AMG GT4 #64 Team JOUFFRUIT by VicTEAM) et les Audi R8 LMS GT4 Sainteloc Junior Team de Fabien Michal et Olivier Esteves. Tout ce petit monde se tenant en 3 dixièmes à peine !

Du côté des Am, Christophe Hamon a devancé de plus d’une seconde Didier Dumaine (Aston Martin Vantage AMR GT4 #161 AGS Events), qui n’a pas semblé perturbé par son tête-à-queue du début de séance, alors que Jean-Charles Rédélé (Alpine A110 GT4 #24 Bodemer Auto) a terminé 3e.

Qualifications 2 : Nouveau record pour Anthony Beltoise, Enzo Joulie et Lauris Nauroy excellents en Silver et Am

Encore lui ! Lors de la deuxième séance, Anthony Beltoise (Audi R8 LMS GT4 #21 Sainteloc Junior Team) a battu son propre record de la piste en tournant en 1’44’’782 ! Une excellente performance qui lui permettra de partir en pole ce dimanche pour la Course 2. Il a devancé un trio de Mercedes-AMG GT4, à commencer par Simon Gachet (#81 AKKA ASP) qui n’a rendu que 70 millièmes. Eric Tremoulet (#64 Team JOUFFRUIT by VicTEAM) et Jim Pla (#87 AKKA ASP) ont complété le joli tir groupé de la marque à l’étoile.

Dans une séance dominée par les concurrents Pro-Am, il faut redescendre à la 10ème place pour retrouver le poleman en Silver, en l’occurrence Enzo Joulie (Mercedes-AMG GT4 #74 CD Sport), qui a devancé Valentin Hasse Clot (Aston Martin Vantage GT4 #7 AGS Events) et Lonni Martins (Audi R8 LMS GT4 #6 Team Fullmotorsport). Après la sortie de son équipier en première séance, Timothé Buret (Mercedes-AMG GT4 #88 AKKA ASP) n’a pu signer que le 30ème temps.

Du côté des Am, on retrouve Lauris Nauroy (Aston Martin AMR Vantage AMR GT4 #79 AGS Events) en pole devant Shahan Sarkissian (Mercedes-AMG GT4 #4 CD Sport) et Pascal Huteau (Audi R8 LMS #5 Team Fullmotorsport). Là aussi, un top 3 très serré qui se tient en un centième à peine.

Le départ de la Course 1 sera donné ce samedi à 20h alors que la Course 2 aura lieu demain, dimanche, sur le coup de 12h10. Deux courses à suivre sur la nouvelle chaîne YouTube GTWorld Français. Et au vu des écarts lors des essais, le spectacle s’annonce tout simplement grandiose !

