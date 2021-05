Magny-Cours (C1) : Boccolacci de bout en bout

Dorian Boccolacci s’est offert la toute première manche 2021 de la Porsche Carrera Cup France. Pour ses débuts dans la discipline, le pilote Martinet by Alméras, qui s’est élancé depuis la pole, a mené les débats de bout en bout.

Sous le damier, Boccolacci a devancé Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras) de 1.759s. La dernière marche du podium est revenue à Marvin Klein (CLRT).

La course a été interrompue avant son terme suite à un contact entre Victor Weyrich (Pierre Martinet by Alméras) et Victor Blugeon (ABM). La Porsche 911 GT3 Cup de Blugeon a terminé sur le toit.

Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) et Florian Latorre (CLRT) complètent le top 5. Sixième place de Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) devant Fulgenzi (EF Racing) et Spenle (MRT by CLRT).

Jérôme Boullery (YDEO by Racing Technology) s’est assez facilement imposé en Pro-Am devant Nicolas Misslin (BWT Lechner Racing) et Christophe Lapierre (Pierre Martinet by Alméras).

Maxence Maurice (IMSA Performance) a ouvert son compteur en Am. Franck Leherpeur (CLRT) et Tugdual Rabreau (CLRT) complètent le podium.