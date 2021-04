Lorige et United Autosports vont faire dans l’originalité

Les montres Lorige rejoignent United Autosports pour la saison WEC 2021. Endurance-Info vous avait déjà parlé de l’originalité de la marque horlogère qui créé des montres à partir de plaquettes de frein de voitures de course d’endurance (lien).

Lorige et United Autosports vont travailler ensemble pour lancer une collection de montres sur mesure, en utilisant les plaquettes de frein de la course WEC 2020 à COTA (Texas), là où l’équipe a remporté sa deuxième victoire en WEC. Lorige créera également une montre à partir des plaquettes de frein de l’Oreca 07 #22 qui s’est imposée dans la catégorie LMP2 aux 24 Heures du Mans.

« Au nom de Lorige, je tiens à dire à quel point nous sommes ravis de démarrer un partenariat avec une équipe aussi forte de United Autosports », a déclaré Emeric Paraud, président de Lorige. « Nous partageons la même passion pour le sport automobile et la volonté de monter sur la plus haute marche du podium. En travaillant sur la montre avec les plaquettes de frein d’une voiture aussi réussie que celle de la saison dernière, nous sentons que nous avons mis au point une pièce intemporelle qui reflète les ambitions et les désirs de l’équipe de gagner, ainsi que l’ambition de Lorige de créer une montre qui dure dans le temps en utilisant les composants gagnants. Tout le monde chez Lorige est excité pour la saison à venir et a hâte de soutenir United Autosports tout au long des prochaines courses FIA WEC. »

Richard Dean, propriétaire de United Autosports, se réjouit de ce nouveau partenariat : « Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Lorige dans l’équipe pour le FIA WEC 2021. Nous sommes ravis qu’ils aient demandé à créer une montre United Autosports sur mesure à partir des plaquettes de frein de certaines de nos victoires les plus mémorables de l’année passée. Nous avons hâte de voir la montre finale et de les accueillir au sein de l’équipe WEC pour cette saison. »