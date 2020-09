Lorige, la nouvelle marque horlogère qui fait dans l’originalité

L’automobile et l’horlogerie sont deux mondes qui vont généralement bien ensemble. La passion des deux est réunie dans Lorige. Plus qu’une réunion, c’est une fusion. La rencontre entre Clément Etienvre et Emeric Paraud n’a pas eu lieu lors d’une course de chars comme peut le sous-entendre le nom de leur marque, mais bien aux 24 Heures du Mans alors qu’ils travaillaient tous les deux pour une équipe de course engagée en LMP2. Le premier est spécialisé dans la conception et la fabrication d’éléments mécaniques, le second est passionné de design, diplômé de l’école Sbarro.

La marque horlogère Lorige s’appuie sur un concept novateur qui met en avant l’histoire et le vécu du matériau constituant ses produits. Avec la montre Lorige, vous portez au poignet un véritable morceau de carbone d’une voiture de course, voire de votre propre voiture de course. Ce garde-temps a un nom : BL-E pour Brake Late Endurance, une manière pour ses fondateurs de rendre hommage aux courses d’endurance.

« Avec Lorige, Clément et moi souhaitions créer quelque chose de différent, mêlant avec harmonie nos passions pour la technique, le design et le sport, dans un produit original et unique », a déclaré Emeric à Endurance-Info. « Attachés au vécu des pilotes, des équipes et des voitures, nous avons fait mûrir l’idée d’un concept autour de tout ça. L’horlogerie nous a paru alors être le meilleur moyen pour nous exprimer. »

Avec son monobloc carrure/cadran comparable à un châssis de prototype nécessitant un savoir-faire unique et une trentaine d’heures de fabrication, chaque montre Lorige est unique. Elle est conçue à partir d’un matériau inédit en horlogerie : le carbone/carbone. Après 3 ans de R&D, Lorige a mis au point des techniques brevetées permettant de façonner des boîtiers à partir de freins de prototypes d’endurance ayant déjà couru. Pour ce qui est du mouvement ainsi que les autres pièces de la montre, Lorige s’est associé avec les meilleures manufactures helvétiques afin de créer une montre 100% Swiss Made.

« Nous attachons une réelle importance à l’histoire de nos produits. Nos clients sont aussi bien des pilotes qui amènent leur propre plaquette de frein, que des passionnés de sport automobile à qui nous proposons des séries limitées liées à des palmarès uniques, c’est la force de notre concept », explique Clément, l’un des deux fondateurs de Lorige. Chaque version sera associée à des partenariats ciblés alliant passion du sport automobile et de l’horlogerie. « Qui n’a jamais voulu posséder un morceau de sa voiture de course favorite ? Bien plus qu’un objet qui reste à la maison, nous permettons à nos clients de porter un trophée au quotidien » poursuit Emeric.

Ils n’ont pas tort. Une montre ayant pris part aux 24H du Mans, ce n’est vraiment pas commun !

Une pré-commercialisation de 10 pièces a déjà été effectuée, les premiers clients auront le plaisir de recevoir leur montre avant les fêtes de fin d’année.

