L’IMSA travaille avec le gouvernement américain concernant les étrangers

L’IMSA travaille actuellement avec les autorités américaines pour permettre l’entrée de compétiteurs venant de l’étranger pour la reprise du championnat en juillet prochain. Environ 40% des équipes du championnat IMSA sont touchées par les restrictions de voyage. Il n’est toujours pas possible d’arriver du Canada, de l’Europe et de certaines parties de l’Asie. L’interdiction de voyager, en vigueur jusqu’au 30 mai, pourrait être prolongée par le président américain.

John Doonan, patron de l’IMSA, a expliqué aux équipes que des exceptions pourraient être accordées pour les pilotes, ingénieurs et personnel du paddock : « Le fait est que beaucoup de nos concurrents sont en dehors des Etats-Unis. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos collègues des affaires gouvernementales ici dans la famille NASCAR et IMSA. Nous travaillons en relation avec des cabinets de conseils externes, le Département d’Etat américain, le Département de la Sécurité Intérieure ainsi que le Département américain concernant les voyages.

« Nous nous attendons à avoir plus de détails sur la capacité de nos concurrents à voyager et à entrer aux Etats-Unis pour participer à nos courses et nous partagerons ces informations dès que possible afin que tout le monde puisse faire des plans de voyages et adhérer également aux directives relatives à l’auto-isolement. »

Il va aussi falloir régler la question des voyages pour les personnes qui disposent d’un ESTA et non d’un visa.