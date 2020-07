Ligier European Series : deux podiums pour Milo Racing au Paul Ricard

Communiqué de Presse :

La nouvelle Ligier European Series, qui réunit les protos JS P4 et les plus conventionnelles JS2R, a enfin pris son envol sur le Circuit Paul Ricard ce week-end, dans le cadre du prestigieux week-end European Le Mans Series. Comme annoncé, l’équipe belge Milo Racing était de la partie avec sa dernière acquisition, une spectaculaire JS P4 couleur carbone, que se sont partagés Christophe Nivarlet, responsable du team, et Kevin Balthazar.

« En fait, la décision de prendre part au coup d’envoi de la Ligier European Series a été prise il y a douze jours seulement, commente Eric Gressens, qui assure la gestion quotidienne de Milo Racing. Ce qui a bien sûr transformé cette participation en une véritable course contre la montre, à tous les niveaux ! »

Histoire de corser encore un peu la chose, Kevin Balthazar était victime d’un accident peu banal dans les paddocks du Circuit Paul Ricard. En se déplaçant en trottinette, il se faisait en effet… renverser par un proto LM P3 ! Verdict médical : tendon d’orteil sectionné, opération le jeudi soir, et sortie d’hôpital avec un plâtre… amovible ! Traduisez : le jeune pilote a malgré tout pris le volant de la Ligier JS P4 durant le week-end, et son jusqu’au-boutisme a été largement récompensé.

« En dehors de l’incident avec Kevin, nous avons vécu un week-end contrasté, enchaîne Christophe Nivarlet. La voiture a en effet souffert de récurrentes coupures électriques qui l’immobilisaient ou l’empêchaient de démarrer. C’est ainsi que nous n’avons pas été crédités du moindre chrono en Qualif 1. »

Lors des deux courses de 60 minutes plus un tour, l’équipe belge allait néanmoins briller, achevant le premier exercice en 2ème position du classement général, devant la majeure partie des autres JS P4, tandis que le dimanche, c’est un 3ème rang absolu qui tombait dans l’escarcelle de Milo Racing.

« Au moment de dresser le bilan du week-end, on peut dire que rien n’a été simple… mais que ces deux podiums constituent des résultats très prometteurs après autant d’épisodes compliqués, conclut Eric Gressens. Le deuxième rendez-vous de la Ligier European Series aura lieu sur le Circuit de Spa-Francorchamps, le week-end des 7 et 8 août. Ce qui signifie que Milo Racing évoluera à domicile… avec la ferme intention d’encore gagner une ou deux petites places au classement général. »