Ligier Cup, Monza (Qualifs) : HP Racing et Monza Garage en pole…

Deux séances d’essais qualificatifs étaient organisés ce jour. Dans la première, c’est Andrea Dromedari sur la Ligier JS P4 #50 de HP Racing Team qui a été le plus rapide. Il devance Kevin Balthazar (Ligier JS P4 #81) de Milo Racing et Jon Corbett (Ligier JS P4 #88 de Monza Garage).

Sur les Ligier JS2 R, c’est Mathieu Martins qui a établi le temps de référence. Fabien Michal sur la Ligier JS2 R #38 de HRC et Nerses Isaakyan sur la Ligier JS2 R #11 de Artic Energy suivent au classement.

Quelques heures plus tard avait lieu la 2e séance qualificative qui détermine la grille de la 2e course. Monza Garage avec Frederico Leo a été le plus rapide (Ligier JS P4 #88). Kevin Balthazar (Ligier JS P4 #81) de Milo Racing partira aussi de la première ligne. Andrea Dromedari sur la Ligier JS P4 #50 de HP Racing Team se classe 3e.

Mathieu Martins sur la Ligier JS2 R #86 de M Racing a encore été impressionnant, signant le meilleur temps des Ligier “version GT”. Sébastien Baud est deuxième sur la voiture de Cool Racing, la #74. Baptiste Berthelot (#30 de CD Sport) est 3e.

La course 1 aura lieu demain à 10 h 50, la 2e à 14 h 50…