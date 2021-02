Ligier Automotive travaille sur les nouvelles technologies

Ce n’est pas parce que les Ligier JS P217 se font rares sur les circuits que le travail manque chez Ligier Automotive à Magny-Cours. Le constructeur français reste plus que jamais actif dans plusieurs domaines et les nouvelles technologies font partie du travail en cours. La marque, qui a fêté son 50e anniversaire en 2019, est résolument tournée vers l’avenir. Pierre Nicolet, directeur général de Ligier Automotive, a accordé un entretien à Endurance-Info sur les différents projets du constructeur français. La première partie concerne les nouvelles technologies.

Les projets se poursuivent chez Ligier Automotive ?

“C’est tout le paradoxe de la situation sanitaire. Ligier Automotive a beaucoup de sujets en cours et de nouveaux vont arriver. L’engouement pour les nouvelles technologies et les énergies renouvelables est clairement là : hybride, électrique, hydrogène. En parallèle, nous poursuivons notre travail avec Peugeot pour le programme LMH. D’autres projets pour des constructeurs sont en cours pour l’hydrogène et l’hybridation de véhicules. Le bureau d’études travaille sur le développement d’un système hybride pour une voiture de course.”

Les nouvelles technologies sont au centre des projets ?

“Le plan de relance initié par Bpifrance a permis de nous équiper de bancs moteurs à forte puissance pour l’hydrogène et l’électrique. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle ère, que ce soit en compétition ou pour des concept-cars. C’est une nouvelle direction pour Ligier tout en conservant la course qui reste dans notre ADN. Le gros du travail du bureau d’études porte sur les nouvelles technologies.”

Voir une Ligier fonctionnant à l’hydrogène en course fait partie des possibilités ?

“C’est forcément un sujet sur lequel il faut réfléchir. L’ACO est moteur sur ce type de technologie. Un travail est réalisé en collaboration avec HP Composites pour le stockage de l’hydrogène.”

Où est-on du LMDh ?

“Nous travaillons sur la colonne vertébrale de l’auto suite aux études lancées en 2020. Le timing pour une entrée en 2023 est respecté et j’espère que nous pourrons annoncer de belles choses dans les mois qui viennent. Cette plateforme suscite beaucoup d’engouement et on ne peut que s’en féliciter. Ligier Automotive travaille le sujet avec nos atouts pour séduire un constructeur. Entre Ligier Automotive, HP Composites et Ecodime qui dispense des formations pour les constructeurs sur les nouvelles technologies, nous avons de sérieux atouts. C’est une chance pour nous d’être présent à Magny-Cours et au Mans. Le groupe Everspeed a des atouts pour intéresser des constructeurs. L’engouement est toujours là et la situation sanitaire n’arrête pas cet engouement. La plateforme commune IMSA/ACO satisfait le plus grand nombre, aussi bien pour le budget que le marketing.”