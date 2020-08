L’Hyraze League veut raviver la flamme du sport auto

L’Hyraze League doit débuter en 2023 et faire la part belle à l’hydrogène. Le projet, présenté hier, est issu d’une collaboration entre HWA AG, ADAC e.V, DEKRA, DMSB, Schaeffler et WESA. Toutes ces entités allemandes comptent mettre sur pied une série réservées aux voitures fonctionnant à l’hydrogène. Les initiateurs de ce projet révolutionnaire veulent que cette nouvelle plateforme soit (presque) sans émission, sûre et durable. DEKRA et le DMSB s’engagent sur ce concept. Les deux entités sont en pleine élaboration des normes de la voiture de course. L’objectif est de protéger au maximum les composants liés à l’hydrogène et bien entendu les pilotes. Une structure en carbone extrêmement solide doit protéger efficacement les réservoirs d’hydrogène, également en fibre de carbone, contre tout problème en cas d’accident. Des tests indépendants sont réalisés dans les laboratoires DEKRA sur des pièces prototypes. Dans tous les cas, l’objectif est d’élaborer un règlement approuvé par la FIA.

« Notre engagement envers l’Hyraze League prolonge l’engagement de DEKRA en sport automobile, qui est fermement ancré depuis des décennies », a déclaré Clemens Klinke, membre du conseil d’administration de DEKRA. « Le sport automobile reste une plateforme idéale pour le progrès technologique. C’est pourquoi la diminution de l’intérêt du sport auto doit être stoppée grâce à l’innovation, l’attractivité et la concentration constante sur les technologies futures. Le concept global de l’Hyraze League nous a pleinement convaincus. Le projet nous offre l’opportunité unique de développer un savoir-faire dans le domaine des technologies de sécurité, un domaine de plus en plus complexe. En mettant l’accent sur la durabilité et le transfert de technologie vers la production en série, l’Hyraze League est un complément idéal à nos engagements existants. »

Les autos de l’Hyraze League, fonctionnant à l’hydrogène, développeront 800 chevaux. La technologie fait que les courses sprint pourront se dérouler sans perte de puissance. La possibilité de remplir rapidement les deux réservoirs durant une course fait que les courses pourront inclure un ravitaillement dans le cas d’un format plus long. Des pneumatiques spéciaux seront développés à partir de matières premières renouvelables avec comme objectif de réduire l’usure. Le nombre de pneus sera limité.