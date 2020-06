Les travaux au virage de Mulsanne terminés

Comme vous le savez, la zone de dégagement à la sortie du virage de Mulsanne a fait l’objet d’une réfection. L’échappatoire a été agrandi à la demande de la FIA avec la mise en place d’un enrobé. Ce nouveau dégagement évitera aux concurrents de rester plantés dans le bac.

Sur la gauche et la droite de la piste, une bande de bitume a été rajoutée. De plus, la piste en elle même a été recouverte d’une nouvelle couche épaisse d’asphalte.

Le 27 mai dernier, un point sur ces travaux avait été fait, mais nombre d’entre vous souhaitait avoir plus de “visuel” sur la zone spectateur et sur la taille du dégagement créé. Ce dernier, plus large, plus long est en aval de l’ancien. La butte spectateur se trouve donc plus loin. Les glissières de sécurité ont été installées et la voie de sécurité terminée… Il reste quelques retouches à faire au niveau du bac à graviers et de la peinture sur les vibreurs, mais les travaux semblent terminés.