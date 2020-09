Les team-managers et Le Mans : Tom Ferrier (TF Sport)

Tom Ferrier est le patron de TF Sport (TF pour Tom Ferrier). Il revient aux 24 Heures du Mans pour la quatrième fois de suite, toujours avec une Aston Martin Vantage GTE en catégorie GTE Am. Avec ses pilotes Salih Yoluc, Charles Eastwood et Jonny Adam, il espère bien remporter cette course et faire un pas vers le titre WEC, l'équipe n'étant qu'à 12 points des leaders au championnat (AF Corse). Endurance-Info a rencontré Tom Ferrier pour en savoir plus sur sa relation avec Le Mans.

Quels

ont été vos premiers contacts avec les 24 Heures du Mans ?

« Je ne suis jamais venu aux 24 Heures du Mans en tant que spectateur, mais j’ai toujours suivi cette grande course. Dès ma période karting, je savais déjà ce que Le Mans représentait. J’ai ensuite orienté ma carrière vers le Tour...