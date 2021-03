Les sept films sur l’exposition Porsche 917 du Musée des 24 Heures

Une très belle initiative de la part de l’ACO et du Musée des 24 Heures du Mans est à signaler ! Pendant plusieurs semaines, la chaine Youtube des 24 Heures du Mans a diffusé sept petits films consacrés à la mythique Porsche 917.

Les musées étant fermés depuis un bon bout de temps maintenant à cause de la pandémie de Covid-19, l’exposition sur la Porsche 917 est en « sommeil ». Les gens ne pouvant plus se déplacer, le Musée des 24 Heures a donc eu la bonne idée de proposer une visite virtuelle de l’exposition en plusieurs épisodes agrémentés de l’histoire de la voiture et de nombreuses images d’archive. Voici les sept liens pour découvrir ou revoir ces vidéos…

1er chapitre : la genèse du projet

2e chapitre : les victoires aux 24 Heures du Mans

3e chapitre : le Can Am

4e chapitre : la 917 de route

5e chapitre : les livrées mythiques

6e chapitre : la Porsche​ 917 et le cinéma

7e chapitre : les bonus