IMSA : les premiers pas de la Corvette C8.R ce week-end

La nouvelle Corvette C8.R, qui va disputer l’intégralité de l’IMSA et les 24 Heures du Mans en juin prochain, s’apprête à faire ses premiers tours de roue officiels lors du Roar Before the Rolex 24 ce week-end. Pour rappel, cette auto est équipée d’un moteur central… Bien entendu, la voiture a déjà beaucoup roulé en essais, en partie à Sebring et déjà à Daytona, mais il s’agira de sa première apparition face à la concurrence (très relevée) du GTLM.

Antonio Garcia sait ce qu’il l’attend lors de ces trois jours d’essais. “Il y a beaucoup de choses à découvrir et à développer. C’est complètement différent. Nous en sommes encore qu’aux tout premiers stades avec cette nouvelle Corvette. Il y aura de grandes étapes à franchir, c’est sûr. Je ne sais pas quand nous arriverons au moment où nous commencerons à faire de petits progrés. Nous devons faire tourner cette voiture et la faire rouler pour savoir où nous sommes par rapport à nos concurrents. Nous nous concentrons sur notre propre travail. Quand l’heure de la course arrivera, nous saurons où nous sommes vraiment.”

Jordan Taylor, le nouveau copilote de Garcia pour la saison complète en provenance de l’écurie de son père, le Wayne Taylor Racing, a déclaré qu’ils ne seront pas nécessairement préoccupés par le rythme du Roar, qui déterminera aussi l’attribution de la voie des stands et du stand lors d’une séance de qualifications dimanche matin. “Nous allons faire autant de tours que possible au Roar et respecter le programme, en mettant tous les pilotes sur la même longueur d’onde du point de vue de la configuration, puis nous travaillerons les petites choses comme les arrêts aux stands et les changements de pilotes. Ce processus de montée et de descente, où vont les ceintures de sécurité, où se trouve la bouteille de boisson, où va le tuyau d’air est important. Ces petits détails que nous n’avons pas affinés et qui l’ont été avec la C7.R sont des choses qui vont rejaillir comme dans une épreuve de 24 heures, ce sont donc des choses que nous devrons cocher sur la liste au Roar.”

Photo : Richard Prince/GM

Le vétéran Oliver Gavin qui roulera sur la #4 a déclaré : “L’équipe va avoir un plan très structuré. Et c’est l’une des choses qui est bien avec Corvette Racing. Nous planifions notre temps et nous comprenons fondamentalement tout ce que nous avons à faire et la liste des choses que nous devons réaliser. Les troisièmes pilotes auront besoin de temps dans la voiture. Nous devrons tous travailler sur ce programme et cette procédure du mieux que nous pourrons. Nous allons certainement apprendre énormément de choses à chaque fois que nous irons en piste, comme le fonctionnement de certains pneus, du système de freinage, les réglages aérodynamiques, le placement des masses… toutes sortes de choses que l’équipe va chercher à résoudre. Nous savons que sur cette liste de 50 choses que nous voulons essayer de réaliser, si nous arrivons à en faire 60 ou 70 %, ce sera une grande victoire.”

Photo : Richard Prince/GM



Le mot de la fin est pour Nicky Castburg qui fera ses premiers pas dans la voiture… “Je suis impatient d’être là au Roar avec Corvette Racing. Ce sera ma première fois dans la Corvette C8.R et j’ai vraiment hâte de faire mes premiers tours avec elle. L’expérience dans le simulateur Chevrolet m’a donné un aperçu de ce à quoi je peux m’attendre avec la C8.R. Cela devrait m’aider à m’habituer à la voiture sur la piste. Pour moi, c’est une toute nouvelle voiture, une nouvelle équipe et deux nouveaux coéquipiers. Mais ce sera un grand défi, et j’ai vraiment hâte d’y être”.

Photo : Richard Prince/GM

Rappel des équipages :

Corvette C8.R #3 : Antonio Garcia / Jordan Taylor / Nicky Catsburg.

Corvette C8.R #4 : Oliver Gavin / Tommy Milner / Marcel Fässler.