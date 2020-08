Les pilotes Signatech Alpine sur le pont ; Pierre Ragues vainqueur du Rallye Saint-Germain-La-Campagne

Les pilotes Signatech-Alpine ELF n’ont pas eu beaucoup le temps de souffler. Après la manche WEC des 6 Heures de Spa-Francorchamps le week-end précédent (abandon), les trois pilotes étaient tous impliqués dans une compétition automobile samedi et dimanche.

Alors que ses petits camarades, Thomas Laurent et Andre Negrão, s’essayaient à l’Alpine Elf Europa Cup à Nogaro dans le Gers, Pierre Ragues était, lui, engagé dans le Rallye Saint-Germain-La-Campagne, épreuve comptant pour la prestigieuse Coupe de France des Rallyes.

Il s’agissait de la première expérience du Français au volant de la Volkswagen Polo GTI R5 engagée par Team Racing Service. Le vainqueur 2017 a fait mieux que se défendre puisqu’il a à nouveau remporté ce rallye avec son copilote Julien Pesenti ! Pierre Ragues a quasiment réussi le carton plein en s’adjugeant cinq des six spéciales et terminant la course avec une avance de 19’’2 sur son poursuivant immédiat, Sébastien Alemany (Skoda Fabia R5). Très heureux, le pilote WEC a déclaré : “ Je suis très fier et sincèrement heureux de cette victoire (…). Je n’ai pas l’intention de m’en tenir là, car le rallye tiendra toujours une place importante dans ma carrière, parallèlement au WEC. J’espère prendre part à beaucoup d’autres courses, y compris la finale de la Coupe de France 2021.” Ce succès de ce week-end tombe à point nommé avant les 24 Heures du Mans qui se dérouleront les 19 et 20 septembre…

Pendant ce temps là donc, dans le Gers, André Negrão et Thomas Laurent ont disputé le premier meeting de l’Alpine Elf Europa Cup de la saison. Dans la Course 1 remportée par Mateo Herrero, le Brésilien a terminé 9e. Thomas Laurent fit mieux le lendemain en finissant 8e d’une Course 2 qui a connu le même vainqueur que la veille. Pour la dernière, André Negrão a fini 7e soit le meilleur résultat des pilotes Alpine WEC à Nogaro. Cette ultime manche a été remportée par Edwin Traynard.