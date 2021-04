Les nouveautés miniatures des deux derniers mois…

Notre ami belge, Cédric Delfosse, vous plonge le temps de quelques minutes dans le bel univers des miniatures. Il vous emmène faire un tour des dernières nouveautés.

C’est le printemps et les couleurs reviennent petit à petit dans les jardins ! En parlant de couleurs, en voici une qui ne passait pas inaperçue et qui était l’une des favorites du public. Elle arrive enfin au 1/18ème : on parle bien entendu de la superbe Ford GT aux couleurs Wynns de Ben Keating, gagnante éphémère de la catégorie GTE-Am en 2019 (déclassement quelques heures après l’arrivée). Une miniature signée Top Speed (B. Keating- F. Fraga-J. Bleekemolen, Réf TS0312).

Toujours à l’échelle 1/18, Spark vous propose maintenant les Porsche 917 gagnantes des éditions 1970 et 1971 des 24 Heures du Mans qu’on ne présente plus ! La Rouge portant le numéro 23 (H. Herrmann – R. Attwood ; Réf 18LM70) et la #22 aux couleurs Martini (H. Marko – G. van Lennep ; Réf 18LM71).

On passe à l’échelle 1/43 pour pas mal de nouveautés signées Spark Model toujours. Et décidément, l’ami Ben Keating est à la mode dans toutes les échelles. Voici la superbe Porsche 911 RSR #57, toujours soutenue par Wynns et engagée par Team Project 1 aux 24 Heures du Mans 2020 (B. Keating – F. Fraga – J. Bleekemolen; Réf S7988).

Team Project 1 encore pour les deux suivantes (et toujours aux 24 Heures du Mans 2020) puisque ce sont maintenant les Porsche RSR #56 aux couleurs des célèbres bonbons Mentos ( M. Cairoli – E. Perfetti – L. ten Voorde ; Réf S7987) ainsi que la #89 (“Steve Brooks” – A. Laskaratos – J. Piguet ; Réf S7993).

On remonte ensuite un peu le temps pour les suivantes avec tout d’abord l’année 1955 et cette Lotus IX #48 pilotée par Colin Chapman “himself” ! Pour la petite histoire, elle fut disqualifiée lors de la douzième heure de course après une légère sortie de piste et un retour sur cette même piste sans l’accord des commissaires présents sur place… ( C. Chapman – R. Flockhart ; Réf S4397).

Une autre Lotus , mais cette fois une petite Elite MK1 #40 engagée aux 24 Heures du Mans 1961. Elle était engagée par l’écurie Edger (Paris) et termina à une excellente 13ème position finale, très proche de la Lotus Elite officielle #38, victorieuse dans sa classe. (B. Kosselek – P. Massenez ; Réf S8207).

Et les belges alors dans tout ça me direz-vous ? C’est en 1966 que l’histoire commune entre Jacky Ickx et les 24 Heures du Mans a commencé.! Engagé pour la première fois sur la classique mancelle, c’est au volant d’une Ford GT40 de l’écurie Essex Wire Corporation qu’il fera ses premiers tours de roues. Il sera contraint à l’abandon, mais on réentendra parler de lui plus tard au Mans… (J. Ickx – J. Neerpasch ; Réf S4538).

Une autre GT40 est également disponible dans les dernières nouveautés, la #12 engagée aux 24 Heures du Mans 1968 (P. Salmon – E. Liddell ; Réf S4539).

On termine ce tour d’horizon des dernières nouveautés de l’échelle 1/43 par une voiture malheureusement non qualifiée aux 24 Heures du Mans 1978. Il s’agit de la très jolie Alpine A310 #73. Elle était en fait celle qui avait participé à l’édition 1977 sous les couleurs du “Poisson Dieppois”. Malgré un léger gain de puissance (290 chevaux aux essais), cela n’allait pas lui permettre de se qualifier… La ligne droite des Hunaudières était parfois impitoyable pour les plus petites voitures engagées ! ( D. Morin – G. de Saint Pierre ; Réf S5683 ).

A bientôt pour de prochaines nouveautés !

Texte de Cédric Delfosse