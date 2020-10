Le masque Endurance-Info est disponible !

Le masque de protection aux couleurs Endurance-Info et Endurance-Classic est désormais disponible. On doit le design à Quentin Guibert et la conception à Stand 21. Les masques sont lavables.

Cette première édition est en série limitée, alors profitez-en ! Vincent Beltoise, pilote Mirage Racing en Championnat de France FFSA GT, a déjà adopté le masque Endurance-Info.

Quentin Guibert planche sur d’autres visuels pour la fin de l’année, toujours en édition limitée.

Le prix de 5 masques est de 26 euros (frais de port compris). Pour toute commande : webmaster@endurance-info.com