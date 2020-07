Les livrées Porsche 2018 / 2019 passées au crible (part 1)

Depuis quelques années, Porsche, avec son équipe GT, domine la concurrence en IMSA avec les titres Equipes, Écuries et Pilotes (Nick Tandy / Laurens Vanthoor), mais aussi en WEC, là aussi avec les titres Constructeurs et Pilotes (Kevin Estre / Michael Christensen). La marque de Stuttgart n’est pas que championne sur la piste, elle l’est aussi au niveau des décorations. Petit retour en arrière…

Les 24 Heures du Mans 2018

La première “déco rétro ou originale” de Porsche GT Team est apparue en juin 2018 afin de célébrer le 70e anniversaire de la marque aux 24 Heures du Mans avec deux livrées historiques sur deux de ses quatre Porsche 911 RSR engagées.

La #91 est confiée à Richard Lietz, Gianmaria Bruni et Fred Makowiecki (photo de une). Elle fait référence aux années 80 et la 956, puis son évolution, la 962 C. Ces deux autos n’ont rien laissé à leurs adversaires de 1982 à 1987. Quatre des six victoires de Porsche le sont sous la livrée bleu, blanc, rouge et doré (1982, 83, 86 et 87, voir photo ci-dessous) de Rothmans. La 911 RSR terminera 2e des GTE Pro cette année là derrière la voiture sœur !

La seconde, la #92, est confiée à Michael Christensen, Kevin Estre et Laurens Vanthoor. Elle fait référence aux 24 Heures du Mans 1971 où la Porsche 917/20 #23 d’usine Martini Racing est recouverte d’une livrée entièrement rose, avec de gros pointillés qui délimitent les différents quartiers du cochon. Cependant, cette livrée ne plut pas à tout le monde notamment au Comte Rossi, propriétaire de la marque d’alcool Martini & Rossi, sponsorisant l’équipe Porsche Martini Racing. Il était tellement furieux qu’il a interdit les stickers Martini sur cette Porsche 917/20 et n’a même pas assisté à la couse ! Appelée “Cochon Rose” ou “Pink Pig”, elle était pilotée par Reinhold Joest (le futur patron de Joest Racing) et Willi Kauhsen (abandon après 12 heures de course, accident). La 911 RSR version 2018 vengea sa sœur de 1971 en remportant la catégorie GTE Pro.

Petit Le Mans 2018

En octobre 2018, à Petit Le Mans, les Porsche 911 RSR, chapeautées par CORE, arboraient des livrées Mobil 1 semblables à celles qui ornaient les Porsche 911 GT1 aux 24 Heures du Mans 1998, avec la victoire de la #26.

“Nous avons eu une première réunion à Rennsport en septembre 2018, où nous avons discuté de la livrée de la Mobil 1 GT1 et de concepts à plus long terme pour la saison 2019. Dès que cela a été décidé, nous avons su que l’année à venir serait le 50e anniversaire de l’IMSA et nous avons voulu contribuer à le célébrer” déclare Scott DeVault, directeur du marketing E-Performance de Porsche Cars North America à Sportscar365.

Cela s’avéra un coup de maître avec la victoire en GTLM de la #911 emmenée par Patrick Pilet, Nick Tandy et Fred Makowiecki.

Le Mans 1998

La #912 d’Earl Bamber, Laurens Vanthoor et Mathieu Jaminet termine 6e, mais dans le même tour que la #911…

@Porsche

Saison IMSA 2019

Comme précisé précédemment, cette déco Mobil 1 est le prélude d’une décoration annuelle spéciale 50 ans IMSA. La livrée Brumos s’est alors rapidement imposée et mise en place pour la saison IMSA 2019.

A Daytona, les deux 911 RSR officielles arborent une livrée traditionnelle, mais dés le lendemain matin, il en est tout autre. Dans le garage, les voitures ont été transformées pendant la nuit avec une livrée standard rouge, blanc et bleu évocatrice de la célèbre équipe de course de Floride Brumos Racing qui a remporté les 24 Heures de Daytona 1973, 1975, 1978 et 2009. Scott Bartlett, directeur Motorsports, et Scott DeVault, directeur du marketing E-Performance de Porsche Cars North America, ont déclaré que l’inspiration pour cette livrée Brumos (mais aussi celle de Coca-Cola) est venue lorsque la marque a dévoilé ses modèles inspirés de « Pink Pig » et « Rothmans » aux 24 Heures du Mans 2018 et le 70e anniversaire de la société.

“Brumos est immédiatement apparu, car ce nom est si emblématique dans les conversations sur Porsche dans le monde qu’il avait tellement de sens. Quand nous avons discuté de l’idée, nous avions 10 ou 12 idées de livrée et deux nous ont vraiment collé à la peau” poursuit Scott Bartlett. “L’une était la livrée Brumos et l’autre la livrée Coca-Cola. »

Porsche 911 Carrera de Peter Gregg et Hurley Haywood, victoire Daytona 1973 @Porsche

A suivre…