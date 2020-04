Les GT3 à l’honneur aux Coupes de Pâques de Nogaro 2010

On s’est dit qu’on allait pousser les galeries des Coupes de Pâques de Nogaro jusqu’à l’arrivée d’un plateau complet de GT3. 34 autos étaient inscrites en 2010 avec une classe Trophy réservée aux gentlemen.

La première course du week-end revenait à la Corvette Z06/Graff Racing de Julien Canal et Gérard Tonelli devant la voiture soeur de Peyroles/Derlot et la Porsche 911 GT3-R/Larbre Compétition de Groppi/Bornhauser. Jean-Luc Beaubelique et Gabriel Balthazard raflaient la mise en Gentlemen Trophy.

Nouvelle victoire d’une Corvette Z06/Graff Racing en course 2, cette fois grâce à Renaud Derlot et Arnaud Peyroles. Les deux Corvette/DKR Engineering de Panis/Debard et Cazenave/Police complétaient le podium. David Loger et Eric Mouez l’emportaient en Gentlemen Trophy sur la Porsche 997 Cup/Nourry Compétition.