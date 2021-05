Les fans auront accès au paddock IMSA à Detroit

Detroit accueillera un meeting IndyCar et IMSA du 11 au 13 juin prochain. A cette occasion, le paddock sera ouvert aux fans. Les restrictions pour les événements de plein air en place au Michigan seront levées à compter du 1er juin.

L’accès au paddock sera gratuit pour les titulaires d’une entrée générale pour le meeting ainsi qu’à ceux qui disposeront d’une place en tribune. Le promoteur a remis en ligne plusieurs milliers de places disponibles.

« Lors du Grand Prix de Detroit 2019, nous avons ouvert le Fifth Third Bank Paddock afin que tous les fans aient l’opportunité d’entrer dans les coulisses et de se rapprocher de l’action à Belle Isle », a déclaré Michael Montri, président du Chevrolet Detroit Grand Prix présenté par Lear. « Nous ne savions pas si nous aurions l’occasion de fournir cette expérience à nouveau cette année, mais avec les nouveaux protocoles annoncés la semaine dernière, nous sommes ravis d’accueillir en toute sécurité nos fans à l’intérieur du paddock et de leur donner la chance de ressentir l’excitation de des courses de classe mondiale ici à Motor City. »