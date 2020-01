Les évolutions réglementaires 2020 vues par Renaud Dufour (Black Falcon)

Black Falcon ne débute pas sa saison 2020 par les 12 Heures de Bathurst puisque l’équipe allemande était au départ des 24 Heures de Dubai début janvier. Pour cette édition 2020 des 12 Heures de Bathurst, le team allemand fait cause commune avec Craft-Bamboo pour faire rouler une Mercedes-AMG GT3 Evo sous l’entité Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Black Falcon avec à son bord Maro Engel, Yelmer Buurman et Luca Stolz. Le team allemand de Sean Paul Breslin aligne une seconde Mercedes en Silver Cup.

Black Falcon peut compter sur la grosse expérience de Renaud Dufour en tant que responsable ingénieur sur la Mercedes de pointe qui reçoit un mix de mécanos Craft-Bamboo/Black Falcon.

Pour Black Falcon, la suite doit passer par le GT World Challenge Europe, le Nürburgring Endurance Series et les 24 Heures du Nürburgring. Le nombre d’autos dans les différentes séries n’est pas encore arrêté.

Comme chaque année, les règlements sportifs évoluent et nous avons demandé à Renaud Dufour son avis sur les quelques ajustements réglementaires.

“Le gros point positif est la possibilité de faire un arrêt court comme à Kyalami”, nous a déclaré Renaud Dufour. “En agissant de la sorte, on peut changer un pneu et faire le plein de carburant sans respecter la fenêtre. La nouvelle règle concernant l’arrêt technique aux Total 24 Heures de Spa précise qu’on peut le faire durant une neutralisation va aussi dans le bon sens car cela évite le côté loterie.”

Selon l’ingénieur Black Falcon, le temps de remplissage de carburant imposé est ni bon ni mauvais : “Je suis plutôt neutre sur le sujet même si je pense que cela va coûter plus d’argent. Il faut aussi voir quel kit va être utilisé.”

Pour ce qui est dans le négatif : “Ne pas limiter le temps pour changer les roues n’est pas une bonne idée car il va falloir du personnel le plus affûté possible, les entraîner, réviser les pistolets plus souvent. Ce sera moins un problème pour les grosses équipes mais maintenant ce n’est plus seulement en Sprint mais aussi en Endurance.”

Le règlement stipule également la possibilité de contrôler et limiter les valeurs de carrossage et la pression mini des pneumatiques sur les meetings, ce qui n’est pas sans inquiéter Renaud Dufour : “Je suis farouchement contre ces limitations. Le manufacturier pneumatique a passé près de 10 ans à développer des pneus qui conviennent à toutes les autos. La question est de savoir comment et quand contrôler. C’est ce qui fait le plus peur. De plus, cela va demander de dépenser plus d’argent.”

En attendant le lancement de la saison européenne, Craft-Bamboo Black Falcon fait rouler la version Evo de la Mercedes-AMG GT3 à Bathurst : “Pour être honnête, ce n’est pas une grosse évolution avec une auto qui n’est pas plus performante que l’ancienne. Le kit représente quelques améliorations sur le refroidissement, les freins et la face avant. Comme tout kit, il y a une période d’adaptation. Cette période sera selon moi plus ou moins longue en fonction des équipes qui connaissent bien l’auto ou pas.”