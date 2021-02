Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les essais Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS du Paul Ricard sont reportés. Les deux jours de roulage étaient prévus les 11 et 12 mars. SRO Motorsports Group a repoussé les deux journées de roulage les 25 et 26 mars.

La saison 2021 doit débuter à Monza (Italie) à la mi-avril.