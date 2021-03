Les essais du 20 mars annulés à cause de la météo

La journée d’essais du 20 mars sur la Nordschleife est annulée. La raison invoquée n’est pas le COVID-19 mais bien les conditions météorologiques.

« La somme des impondérables va à l’encontre de notre journée d’essais », a déclaré Christian Stephani, directeur général de VLN VV GmbH & Co. KG. « Le Nürburgring est actuellement enveloppé d’une fin couche de neige et on peut se demander si cela va dégeler dans les deux prochains jours. De plus, des températures proches de -8°C sont prévues dans la nuit de vendredi à samedi. Après avoir consulté différentes équipes, nous sommes arrivés à la conclusion d’annuler l’événement tôt afin d’éviter un voyage inutile. L’aspect sécurité joue également un rôle car avec des températures inférieures à zéro, les pneus ont du mal à chauffer et les freins refroidissent tellement sur Döttinger Höhe que la force de freinage s’en retrouve sensiblement affectée. »

Les prochains essais sur la Nordschleife se dérouleront le vendredi 26 mars de 9h à 14h45 et d 15h à 18h.