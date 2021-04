Les équipages Team WRT constitués

Fidèle aux championnats SRO depuis la création de l’équipe, Team WRT sera à nouveau présent cette saison en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS avec trois Audi R8 LMS GT3 en Sprint et trois en Endurance.

Le team dirigé par Vincent Vosse sera présent dans quelques jours à Monza à l’occasion de l’ouverture de la saison Endurance à Monza. Deux Audi R8 LMS GT3 rouleront en Silver. Déjà présents chez WRT en 2020, Benjamin Goethe et Stuart Hall seront à nouveau associés, cette fois sur la #30 (#33 en 2020). Ils seront épaulés par James Pull. Le Britannique de 21 ans a montré de belles choses ces deux dernières saisons en GT3.

La #31 aura du sang neuf avec Ryuichiro Tomita, qui rajoute l’Endurance au sprint chez WRT. Le Japonais, qui roule ce week-end en SUPER GT à Okayama sur la Nissan GT-R/NILZZ Racing, sera rejoint Valdemar Eriksen et Frank Bird. Le dernier cité pilotait l’année passée sur une Bentley Continental GT3/Team Parker Racing. Quant au Danois Eriksen de 18 ans, il arrive du Super GT au Danemark après avoir disputé une saison de Formule 4 en France en 2019.

La troisième Audi, qui portera le dossard #32, sera confiée à Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde et Charles Weerts.

Pour la partie Sprint, trois Audi R8 LMS GT3 seront en piste dès le meeting de Magny-Cours début mai. Benjamin Goethe et Kelvin van der Linde rouleront sur la #30, Frank Bird et Ryuichiro Tomita sur la #31. Charles Weerts et Dries Vanthoor, les champions 2020, défendront leur titre au volant de la #32.

Team WRT sera présent en parallèle en ADAC GT Masters. Une présence en Intercontinental GT Challenge devrait être annoncée ultérieurement. Les programmes GT3 se feront en plus de l’ELMS et du WEC en LMP2. Une année 2021 bien chargée pour l’équipe belge basée à Baudour.