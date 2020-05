Les engagés des 24H du Mans Virtuelles pour les nuls…

Avec 50 dossiers retenus (+10 suppléants) sur 85 déposés, la liste des engagés des 24 Heures du Mans Virtuelles fait forcément des heureux et des malheureux. Sur ce point, le réel et le virtuel sont en phase. Si vous n’êtes pas des spécialistes des jeux en ligne, cette liste des engagés peut vous donner mal à la tête car vous ne connaissez pas toutes les équipes. On peut dire que ça tombe bien car c’est aussi notre cas… Endurance-Info a donc planché le sujet pour en savoir plus sur cette liste.

Sans course en juin, les 24 Heures du Mans Virtuelles sont une bonne occasion d’occuper le week-end de la mi-juin pour réunir le réel et le virtuel. Deux mondes qui, sans Covid-19, jouent en parallèle mais pas ensemble. Avec huit équipes réelles sélectionnées pour les 24 Heures du Mans sur la liste des réservistes, les équipes virtuelles ont clairement été privilégiées au détriment des vraies équipes de course. Prendre les équipes réelles pour qu’elles roulent avec des équipes virtuelles aurait peut-être été plus judicieux, comme le font Rebellion, ByKolles et Jota. Les partenaires des équipes réelles mettent beaucoup d’argent et cette course aurait été le moyen de les faire patienter jusqu’à septembre.

Ces teams virtuels sont pour la plupart structurés avec des sites web dédiés. En revanche, les réseaux Facebook et Twitter sont délaissés pour Twitch, la plateforme de streaming d’Amazon (rachetée en 2017 pour plus de 950 millions de dollars). Team Redline, qui fait partie des équipes de pointe, ne compte que 9991 personnes sur Facebook et moins de 15 000 sur Twitter. Fernando Alonso, qui a 2,5 millions de followers sur Twitter, n’en compte que 3514 pour son équipe de course virtuelle et seulement 691 sur Facebook.

Les forces en présence…

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le sim racing, Team Redline est en pointe dans le domaine. C’est elle qui fait rouler Lando Norris, Max Verstappen, Kelvin van der Linde, Nicky Catsburg, Richie Stanaway. Redline a remporté le premier Championnat du Monde iRacing. La structure britannique a tout raflé sur iRacing, rFactor 2, Assetto Corsa Competizione, Project Cars, Gran Turismo et Automobilista. Greger Huttu, Atze Kerhof et Dom Duhan règnent sur le sim racing. Team Redline aura une LMP2 en son nom et deux avec Jota.

Zansho soutiendra également trois LMP2 avec MPI (Max Papis Innovations), Multimatic (Andy Priaulx) et Team Rocket (Jenson Button et RJN). Zansho roule habituellement sur rFactor 2. L’unique équipe malaisienne sera Axle Motorsport avec une LMP2. Le team lancé par l’ancien pilote Alex Yoong s’implique de plus en plus dans la course virtuelle.

Derrière R8G E-SPORTS se cache Romain Grosjean. Le pilote Haas F1 a uni ses forces avec Triple A E-Sports, la société de Didier Coton, Olivier Panis et Stéphane Koch. Pas moins de 15 pilotes portent les couleurs Triple A, dont Daniel Juncadella. Attention à Triple A E-Sports qui a déjà remporté une course des 24H du Mans virtuelles sur rFactor 2. R8G E-SPORTS alignera une Corvette C7.R. Les deux LMP2 de Panis Racing seront elles aussi suivies par Triple A.

Rebellion Racing met les petits plats dans les grands avec trois LMP2 en partenariat avec Williams Esports, la structure soeur de l’équipe de F1. Pas moins de 23 pilotes sont sous contrat Williams Esports, tous répartis dans 16 championnats.

Mahle Racing Team, qui fera rouler une Aston Martin Vantage, roule habituellement sur la Nordschleife avec le soutien de Williams Esports.

Soutenu par Jean-Eric Vergne, l’un de ses fondateurs, Veloce Esports aura la particularité de faire rouler trois LMP2 sous trois pays différents : Belgique, France, Angleterre. L’équipe, qui compte 25 joueurs, est active sur F1 Esports, Gran Turismo, Project Cars 2, Forza Motorsport, mais aussi sur FIFA, Fortnite et Rocket League. Veloce Esports a signé il y a quelques jours un partenariat avec McLaren.

Pour son retour au Mans, ByKolles Racing sera épaulé par les Danois de Burst Esport. Là aussi, une LMP2 sera au départ.

FA Racing Torque Esports réunit Fernando Alonso et Darren Cox. Le team Fernando Alonso Racing, soutenu par Asics, Logitech et Kimoa, est actif sur Gran Turismo Sport, rFactor 2, DirtRally 2.0, iRacing, Project Cars 2. La jeune pilote britannique Jamie Chadwick est ambassadrice de FA Racing qui compte cinq pilotes dans ses rangs. L’Espagnol, double vainqueur des 24 Heures du Mans, a donc rejoint l’équipe Torque Esports présidée par Darren Cox, l’ancien gourou de la GT Academy. Torque Esports possède UMG, Stream Hatchet, Eden Games, IDEAS+CARS, The-Race.com, WTF1 et Allinsports.

Pour ceux qui se posent encore la question, Feed Racing est l’équipe de Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié. 2 Seas Motorsport est présente en GT World Challenge Europe Powered by AWS et British GT avec McLaren.

L’Angleterre est la nation la plus représentée sur ces 24 Heures du Mans Virtuelles avec 10 autos. Suivent la France (9), l’Allemagne (8), la Suisse (5), les Etats-Unis (4), l’Italie (3), la Belgique et le Japon (2), la Malaisie, Monaco, l’Autriche, l’Argentine, l’Espagne, le Canada et Bahrain (1).

Dix-sept équipes présentes sur ces 24 Heures du Mans Virtuelles seront de la partie en septembre prochain sur la course réelle, sans oublier huit des dix suppléants. On a un total de 22 équipes qui roulent dans la réalité le reste de l’année.

La liste des engagés est ici

Que le meilleur gagne…