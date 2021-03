L’équipe allemande, Rutronik Racing, fera rouler deux Audi R8 LMS GT3 en ADAC GT Masters cette saison. Le premier équipage réunira Elia Erhart et Pierre Kaffer tandis que le second duo sera composé de Dennis Marschall et Kim-Luis Schramm.

Sur son Facebook, Rutronik Racing vient de dévoiler la livrée de la première auto, celle confiée à Elia Erhart et Pierre Kaffer…