Les 24 Heures Camions reportées aux 3 et 4 octobre 2020

Communiqué de Presse :

Suite à la modification de nombreux calendriers sportifs, conséquence de l’épidémie mondiale du Covid 19, les 24 Heures Camions 2020 initialement prévues les 26 et 27 septembre sur le circuit Bugatti sont reportées aux 3 et 4 octobre 2020 (*).

L’Automobile Club de l’Ouest et France Routes, en concertation avec ETRA Promotion (promoteur du FIA ETRC) et la FFSA, ont décidé de reporter la 36e édition des 24 Heures Camions, prévue initialement les 26 et 27 septembre sur le circuit Bugatti du Mans.

Le délai entre les 24 Heures du Mans 2020 reprogrammées les 19 et 20 septembre et cette date initiale pour les 24 Heures Camions étant jugé insuffisant pour assurer une prestation de qualité, il a été acté de reporter les 24 Heures Camions 2020 une semaine plus tard, les 3 et 4 octobre, sur le circuit Bugatti.



Bien conscients des désagréments engendrés, l’ACO et France Routes comptent sur la compréhension de tous.



L’ACO et France Routes ont comme priorité d’assurer la sécurité des spectateurs, des teams, des pilotes, et de l’ensemble des équipes d’organisation ainsi que la qualité de leurs événements. Les mesures adoptées sont liées à une situation exceptionnelle.



* soumis à l’approbation des autorités sportives nationales et internationales