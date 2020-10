Les 12H de Bathurst 2021 annulées

Compte tenu des restrictions de voyage, les 12 Heures de Bathurst 2021 n’auront pas lieu.

« C’est une décision difficile, mais finalement nous avons dû la prendre », a déclaré Sean Seamer, patron du Supercars. « Depuis que le Supercars a commencé à gérer l’événement, cette course est devenue l’un des plus grands événements d’endurance au monde, présentant notre foyer spirituel de course à un public international. Les frontières internationales en Australie devant rester fermées, nous pensons qu’il est dans l’intérêt des concurrents, des fans, des sponsors et des diffuseurs de prendre maintenant la décision sur l’événement de l’année prochaine. Nous sommes absolument déterminés à ce que l’événement revienne au calendrier du sport automobile australien en 2022. »

Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group, devra donc patienter jusqu’à 2022 pour retrouver l’Australie en ouverture de la saison Intercontinental GT Challenge : « Les 12 Heures de Bathurst font partie des plus grandes courses d’endurance au monde et un moment fort du calendrier mondial de SRO Motorsports Group », a expliqué Stéphane Ratel. « Mais nous comprenons et respectons également les restrictions de voyage internationaux en Australie, qui rendent impossible l’organisation de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli en février. »

Stéphane Ratel a précisé que la saison 2021 de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli débutera aux Total 24 Heures de Spa. Les 12 Heures de Bathurst doivent revenir au calendrier en 2022.