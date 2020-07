L’équipe K-PAX Racing arrive en Europe et se prépare pour la manche d’Imola

Après le GT World Challenge America, K-PAX Racing débarque en Europe avec une paire de Bentley Continental GT3. Le team américain, managé par Darren Law, relève ainsi le défi d’une première saison en championnat GT World Challenge Europe Endurance Cup.

La plupart des hommes de K-PAX Racing est arrivée en Europe et a passé avec succès les contrôles aux frontières et à l’immigration avant la manche GT World Challenge Europe ce week-end à Imola. Au total, 12 membres sont arrivés le week-end dernier pour préparer les Bentley dans un atelier satellite en Allemagne et quatre autres membres, dont Darren Law, devraient s’envoler directement pour l’Italie lundi.

“Tout le monde a été incroyable pour fournir la documentation nécessaire”, a déclaré Darren Law à Sportscar365. “Nous avons reçu des documents de Bentley indiquant que nous sommes essentiels au fonctionnement de leur programme de course. Nous avons des documents de la FIA qui précisent qu’il s’agit d’un événement officiel et nous en avons aussi de SRO sur le meeting et sur le fait que nous avons été invités à participer à la course (document qui leur ont permis d’accéder au territoire européen, ndlr). Nous avons tellement de personnes qui nous soutiennent. Cela n’a pas été sans difficultés. Évidemment, le contrôle aux frontières a remis en cause la situation pour plusieurs des gars, mais quand ils ont vu toute la documentation… Les membres de l’équipe ont dû fournir une grande partie des documents aux douanes et à l’immigration. Jusqu’à présent, c’est positif. Maintenant, nous avons assez de personnel pour faire fonctionner le programme.”

Après avoir surmonté l’obstacle des voyages internationaux, Darren Law se projette sur la course et admet que ce week-end sera une “periode d’apprentissage” pour l’équipe, surtout après n’avoir effectué aucun essai d’avant-saison en Europe. En effet, K-PAX s’est retiré du test officiel GTWC Europe au Paul Ricard mi-mars lorsque le président américain Donald Trump a annoncé la fermeture imminente des frontières européennes. “Ce n’est certainement pas bon que nous n’ayons pas disputé ces essais. Nous avons dû nous retirer pour des raisons de sécurité à cause du COVID”, explique Darren Law. “Les autres équipes ont eu au moins une journée d’essais, elles pourraient donc avoir un petit avantage. Nous nous attendons à bien nous comporter, mais nous ne sommes pas trop confiants. C’est une nouvelle série pour nous, avec de toutes nouvelles pistes et un programme différent. Ça va être un peu une période d’apprentissage, mais nous avons un bon groupe de gars qui a bien travaillé ensemble. Tous les pilotes ont été satisfaits des voitures quand ils sont venus aux États-Unis. Nous verrons comment ça se passe”.

M-Sport ne participant pas à l’Endurance Cup cette année, K-PAX est devenue la principale équipe client de Bentley. Les pilotes d’usine Maxime Soulet, Jules Gounon et Jordan Pepper ont rejoint les habitués de l’équipe, Alvaro Parente, Rodrigo Baptista et Andy Soucek sur les deux voitures.

Maxime Soulet

Darren Law a également précisé que l’équipe, basée aux États-Unis, prévoit de faire des allers-retours au cours de la saison en raison de l’écart entre chaque manche dans le nouveau calendrier.

“Ils feront du travail de préparation après la course puis reviendront aux Etats-Unis”, a-t-il expliqué. “Cela dépend évidemment de ce qui se passera ces jours-ci. Mais il est évident que le plan est de passer à la prochaine épreuve. Nous avions prévu le programme complet. Ce qui est bien, c’est que nous avons du temps entre chaque événement. La course d’Imola a lieu en juillet, puis nous allons au Nürburgring en septembre. Ensuite, la prochaine n’est pas avant Spa en octobre. Cela facilitera notre première participation à ce programme en Europe.”

Quant au programme GTWC America, après que l’équipe se soit retirée de la dernière épreuve du Virginia International Raceway en raison de préoccupations liées à COVID-19, Darren Law repond que c’est “encore l’inconnu. Nous travaillons toujours sur ce projet et nous en discutons. Nous aurons probablement une réponse bientôt.”

Guy Cosmo et Patrick Byrne devaient participer à toute la saison sur une Bentley Continental GT3.