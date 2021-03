L’épreuve de Détroit déplacée aux 11 et 12 juin

Nous en avions déjà fait écho dans nos dernières brèves sur les 12 Heures de Sebring. La manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar de Détroit a bel et bien été déplacée aux 11 et 12 juin et sera désormais intégré à un meeting commun avec l’IndyCar Series, ce qui permet d’organiser un spectacle IMSA de deux jours et un événement global de trois jours sur Belle Isle.

Les DPi, GTLM et GTD seront acceptés dans cette course de 100 minutes le 12 juin. Les GTLM ont été ajoutées, mais cette manche ne comptera pas pour les points du championnat (WeatherTech Racing devrait être absent), tandis que les LMP2 ont été retirées de l’événement. Un lieu de remplacement sera annoncé à une date ultérieure. Quant aux GTD, elles ne marqueront des points que pour la WeatherTech Sprint Cup.

Cela permet d’éviter un clash de date avec les 24 Heures du Nürburgring, mais cela crée un conflit direct avec la course des 8 Heures de Portimão WEC, ce qui affecte plusieurs pilotes comme Filipe Albuquerque (Acura Wayne Taylor Racing en IMSA / United Autosports LMP2 en WEC).