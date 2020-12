L’Enviate prête à affronter Pikes Peak en 2021

Cela fait un petit moment qu’on ne vous avait plus parlé du projet Pikes Peak Enviate. Sachez que le programme est toujours en cours avec une participation à la course de côte du Colorado en 2021. L’équipe a signé un partenariat avec Supercar System, préparateur américain reconnu sur le fonctionnement des moteurs V8.

En plus d’être sponsor titre, Supercar System fournit le moteur V8 turbo développant environ 1200 chevaux en fonction de l’altitude. La voiture est équipée d’une boîte de vitesses séquentielle à six raports, d’un châssis allégé et de quelques évolutions par rapport au modèle 2017. Paul Gerrard pilotera l’Enviate avec Cody Loveland en back office et Sébastien Lamour pour la gestion de la partie technique/aéro.

« Nous travaillons avec Supercar System sur plusieurs projets et ce partenariat est une excellente opportunité pour les deux parties », a déclaré Cody Loveland. « Je suis ravi d’avoir un motoriste légitime pour ce projet car cela me permet de concentrer mon énergie sur la mise en place de la voiture que Paul Gerrard mettra en tête du peloton à Pikes Peak. Attendez-vous à un nouveau record de vitesse l’année prochaine, couplé à une finale surprenante au sommet. »

Paul Gerrard se réjouit de piloter sa monture 2021 : « Je ne peux pas être plus ravi d’entendre que nous allons retourner à Pikes Peak avec l’équipe Enviate. Le partenariat avec Supercar System propulse l’Enviate à un niveau supérieur, elle disposera d’un nouveau châssis avec toutes les dernières évolutions et un groupe motopropulseur bien plus performant. Tout cela s’ajoute à un formidable ensemble pour remporter la course de côte la plus célèbre et la plus difficile au monde. »

Vous aurez sans aucun doute remarqué le slogan ‘Making Downforce Great Again’ qui détourne celui de Donald Trump ‘Make America Great Again’.