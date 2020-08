Le WEC continue son travail sur les pilotes LMP2 Bronze en vue de 2021

Alors que quatre pilotes classés Bronze sont sur la grille LMP2 en WEC cette saison (Frits Van Eerd chez Racing Team Nederland, Mark Patterson chez High Class Racing, Alexandre Coigny chez Cool Racing, Roberto Lacorte chez Cetilar), certains d’entre eux évaluent la possibilité de passer à d’autres programmes pour 2021.

Cependant, Gerard Neveu, directeur général du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, déclare que la série examine les options en termes de participation des pilotes Bronze lors de la prochaine saison WEC.

L’idée d’avoir un pilote Bronze obligatoire par équipage, afin de remplacer la structure actuelle qui exige que chaque équipe ait un membre classé Bronze ou Argent, suit son chemin. Cela permettrait à tous ces pilotes “gentleman” de se disputer les victoires de classe, comme c’est le cas dans la catégorie LMP2 du championnat IMSA WeatherTech.

Gérard Neveu a déclaré à Sportscar365 qu’il existe actuellement un “dialogue important” entre le WEC et les concurrents LMP2 sur les possibles approches pour la catégorie l’année prochaine car la série vise à assurer un nombre de voitures dans un contexte de crise sanitaire mondiale et de ralentissement financier.

“Vous devez trouver une solution qui soit bonne pour tout le monde, car l’approche est un peu différente selon l’équipe LMP2”, a déclaré Gérard Neveu. “En LMP2, la position des gentleman drivers est cruciale car ils apportent beaucoup de budget. Nous devons prendre quelques précautions pour cela, mais il n’y a pas de décision pour le moment. Il y a un dialogue important et une réunion a été organisée (à Spa) entre les équipes LMP2 et le département sportif pour voir ce qui est le mieux : un Bronze obligatoire, des équilibres différents concernant les pilotes, ou le temps de course. En tout cas, nous ne pouvons pas changer les règles en milieu de saison, mais c’est en haut de notre liste de discussion avec les équipes. Si nous devons introduire une nouvelle règle, cela devrait se faire pour la prochaine saison”.

Lorsqu’il a été demandé à Gérard Neveu si le WEC envisageait d’interdire les pilotes classés Bronze afin d’avoir une catégorie LMP2 réservée uniquement aux Silver, Gold et Platinium, il a répondu que ce n’était pas le plan actuel.

“Je ne pense pas, mais voyons quelles sont les différentes solutions. Nous devons ouvrir toutes les portes et voir quelle est la meilleure option. En tant qu’organisateurs, nous devons veiller à ce que la scène reste ouverte et durable. En même temps, nous devons être attentifs à la sensibilité du marché. Si vous dites que cette catégorie est un accès pour les gentleman drivers, vous devez vous assurer qu’il y a une place pour eux. Et ils ne veulent pas arriver juste pour passer 40 minutes dans la voiture pendant le week-end et ne pas gagner. Nous devons veiller à trouver un bon compromis, et nous assurer que si l’esprit est de garder un baquet pour les gentleman drivers, vous devez trouver une bonne solution. C’est ce dont nous discutons maintenant, et je suis sûr que nous en trouverons une”.

Frits van Eerd, pilote de l’équipe néerlandaise Racing Team Nederland et classé Bronze, dit qu’il espère que les allocations de pilote Bronze du WEC seront clarifiées pour décider de son programme l’année prochaine. Le Néerlandais, qui a exprimé son soutien à un pilote Bronze obligatoire, envisage depuis longtemps une arrivée en LMP2 en IMSA, mais explique que l’incertitude sur les déplacements et les horaires l’ont empêché jusqu’à présent de s’engager dans la série nord-américaine.

“Si le WEC disait que la catégorie LMP2 n’est plus pour les pilotes Bronze, je comprendrais tout à fait cela”, a déclaré Frits van Eerd.“Mais s’ils disent qu’elle l’est, alors rendez-la compétitive. Faites au moins un changement pour vous assurer que les pilotes Bronze puissent être compétitifs par rapport aux Silver. Je comprends que si vous avez un équipage sans Bronze parce que vous ne voulez pas en avoir un, mais que c’est obligatoire, alors où trouver un Bronze ? J’espère que le WEC pourra prendre une décision. Cela nous aiderait vraiment parce que maintenant nous sommes coincés et nous ne savons pas quoi faire. S’ils disent que les pilotes Bronze sont obligatoires en WEC et que nous faisons six courses pour la saison en une année civile, cela aurait vraiment mon soutien. Nous devons prendre une décision [sur le programme] d’ici début octobre parce que si nous allons aux États-Unis, nous devons trouver un endroit, des gars là-bas et tout organiser.”

@Racing Team Nederland

Ces propos viennent confirmer ceux qu’Endurance-Info avait recueillis auprès d’Alexandre Coigny (ICI) pendant le meeting des 6 Heures de Spa-Francorchamps.